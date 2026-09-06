El estadio de Lomas donde se transmitió por primera vez una pelea de boxeo en Argentina

Hay lugares que desaparecen del mapa, pero permanecen en la memoria. El Lomas Park es uno de ellos: durante algunos años, un escenario de Oliden al 74 (justo frente al antiguo Estadio Provincial) convirtió a Lomas de Zamora en una referencia para los amantes del boxeo y fue testigo de episodios que quedaron ligados para siempre a la historia del deporte argentino.

Hoy puede resultar difícil imaginarlo, pero aquel espacio llegó a tener una importancia singular. Allí se realizó la primera transmisión televisiva de una pelea de boxeo en el país y, además, José María Gatica protagonizó en ese mismo ring su última presentación.

Pero la historia había comenzado unos años antes, con la iniciativa de un exboxeador lomense. Jaime Rodríguez había dejado los guantes a fines de la década de 1940. Tenía cierta trayectoria en el ambiente y, además, antecedentes como organizador de combates, entre ellos algunos realizados en el Club Temperley. Con esa experiencia decidió impulsar un proyecto en su propio barrio: un lugar destinado al boxeo que finalmente abrió sus puertas en octubre de 1950.

Con el tiempo, el recinto consiguió reunir a figuras importantes del pugilismo y también sirvió como plataforma para varios boxeadores dirigidos por el propio Rodríguez. Entre ellos estuvo Miguel Angel Botta, quien alcanzó uno de los mayores logros de su carrera al consagrarse campeón panamericano en Chicago, Estados Unidos. Más tarde participó en los Juegos Olímpicos de Roma, donde compitió por el título olímpico, y posteriormente se hizo profesional. En esa etapa llegó a conquistar el campeonato argentino de la categoría gallo.

Otro de los nombres vinculados con el Lomas Park fue Adalberto Ochoa. El boxeador enfrentó al recordado Pascual Pérez y, en 1947, había conseguido el título sudamericano en San Juan.

Una velada especial de boxeo

Sin embargo, entre tantas historias de boxeadores y grandes combates, hubo una pelea que quedó especialmente grabada en la memoria de quienes frecuentaban el lugar. No tuvo como protagonistas a profesionales ni se disputó por un campeonato. Sus contendientes eran dos vecinos de Lomas de Zamora: un carnicero y un herrero que tenía un galpón sobre la calle Alem. Los dos grandotes ofrecieron una pelea intensa, pese a que el estilo de ambos distaba bastante de los cánones tradicionales del boxeo.

El público terminó completamente encendido y el desenlace llegó cuando el herrero conectó un golpe directo sobre la mandíbula de su rival. El carnicero cayó a la lona y el triunfo quedó en manos del hombre del galpón de Alem. Así fue la historia de aquel Lomas Park que alguna vez hizo vibrar a todo un barrio y ocupó un lugar inesperado en la historia del boxeo argentino. ¡Hasta la semana que viene, amigos!