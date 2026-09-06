Limpian los arroyos de Lomas de Zamora y mejoran las condiciones ambientales

Para prevenir inundaciones, cuidar el ambiente y mejorar la calidad de vida en los barrios, el Municipio avanza con la limpieza de arroyos en distintos puntos de Lomas de Zamora.
El Municipio avanza con los operativos en distintos barrios con el objetivo de prevenir inundaciones y mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Para prevenir inundaciones, cuidar el ambiente y mejorar la calidad de vida en los barrios, el Municipio avanza con la limpieza de arroyos en distintos puntos de Lomas de Zamora.
Con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua, en el Arroyo del Rey se llevan a cabo operativos de limpieza con maquinaria pesada, botes y también de forma manual. Las jornadas se complementan con forestación de árboles nativos en las zonas aledañas y recorridas puerta a puerta para hablar con los vecinos sobre las problemáticas socioambientales y la importancia de una correcta disposición de los residuos domiciliarios para evitar que terminen en los márgenes o el interior de los arroyos.
"Realizamos un nuevo operativo integral de limpieza en el Arroyo del Rey, en la intersección entre Lamadrid y Budge a la altura de Escobar. Las tareas de limpieza combinaron maquinaria pesada y tareas manuales, y además hicimos tareas de prevención que incluyeron la colocación de cestos domiciliarios y un puerta a puerta con todos los vecinos para hablar sobre la correcta disposición de los residuos", informaron desde la Agencia de Cuencas.
En los últimos días también desplegaron un operativo de limpieza en la zona del Arroyo del Rey correspondiente a Albertina. Mientras que en el humedal del Parque Finky -que fue declarado espacio protegido- hubo tareas de saneamiento, limpieza del Arroyo Galíndez y control de especies exóticas invasoras. "Despejar el cauce permite recuperar el espejo de agua y proteger la biodiversidad local, transformando el Finky en un espacio de disfrute para los vecinos", señalaron desde la Secretaría de Ambiente.
A lo largo de toda la ciudad se realizan operativos de recolección de residuos, corte de pasto, barrido y levantamientos de ramas, montículos y escombros a través de un despliegue que abarca calles, avenidas, veredas, plazas y estaciones de tren.
La basura es el principal foco de enfermedades y proliferación de plagas. También genera malos olores, impide la circulación y contamina los espacios públicos. Es por eso que, una de las medidas impulsadas por el Municipio es que la basura de los domicilios se debe sacar de domingo a viernes, de 19 a 21, con el fin de reducir los niveles de contaminación ambiental y sanitaria en las calles.
El Municipio tiene una flota compuesta por camiones volcadores, retroexcavadoras, minicargadoras, hidroelevadores, desobstructores, motoniveladoras, camiones atmosféricos, aspiradoras y trituradoras de hojas, entre otras máquinas y herramientas que permiten aumentar la capacidad operativa y llegar a más puntos de la ciudad con mayor frecuencia y eficiencia. Recientemente, se firmó un leasing con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para la adquisición de nueva maquinaria para el programa Lomas Limpia.