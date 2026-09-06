Limpian los arroyos de Lomas de Zamora y mejoran las condiciones ambientales

Para prevenir inundaciones , cuidar el ambiente y mejorar la calidad de vida en los barrios, el Municipio avanza con la limpieza de arroyos en distintos puntos de Lomas de Zamora .

Con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua, en el Arroyo del Rey se llevan a cabo operativos de limpieza con maquinaria pesada, botes y también de forma manual. Las jornadas se complementan con forestación de árboles nativos en las zonas aledañas y recorridas puerta a puerta para hablar con los vecinos sobre las problemáticas socioambientales y la importancia de una correcta disposición de los residuos domiciliarios para evitar que terminen en los márgenes o el interior de los arroyos .

"Realizamos un nuevo operativo integral de limpieza en el Arroyo del Rey, en la intersección entre Lamadrid y Budge a la altura de Escobar. Las tareas de limpieza combinaron maquinaria pesada y tareas manuales, y además hicimos tareas de prevención que incluyeron la colocación de cestos domiciliarios y un puerta a puerta con todos los vecinos para hablar sobre la correcta disposición de los residuos ", informaron desde la Agencia de Cuencas .

En los últimos días también desplegaron un operativo de limpieza en la zona del Arroyo del Rey correspondiente a Albertina . Mientras que en el humedal del Parque Finky -que fue declarado espacio protegido- hubo tareas de saneamiento, limpieza del Arroyo Galíndez y control de especies exóticas invasoras. "Despejar el cauce permite recuperar el espejo de agua y proteger la biodiversidad local, transformando el Finky en un espacio de disfrute para los vecinos", señalaron desde la Secretaría de Ambiente .

Más acciones para garantizar la limpieza en Lomas de Zamora

A lo largo de toda la ciudad se realizan operativos de recolección de residuos, corte de pasto, barrido y levantamientos de ramas, montículos y escombros a través de un despliegue que abarca calles, avenidas, veredas, plazas y estaciones de tren.

La basura es el principal foco de enfermedades y proliferación de plagas. También genera malos olores, impide la circulación y contamina los espacios públicos. Es por eso que, una de las medidas impulsadas por el Municipio es que la basura de los domicilios se debe sacar de domingo a viernes, de 19 a 21, con el fin de reducir los niveles de contaminación ambiental y sanitaria en las calles.

El Municipio tiene una flota compuesta por camiones volcadores, retroexcavadoras, minicargadoras, hidroelevadores, desobstructores, motoniveladoras, camiones atmosféricos, aspiradoras y trituradoras de hojas, entre otras máquinas y herramientas que permiten aumentar la capacidad operativa y llegar a más puntos de la ciudad con mayor frecuencia y eficiencia. Recientemente, se firmó un leasing con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para la adquisición de nueva maquinaria para el programa Lomas Limpia.