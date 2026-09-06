Temperley busca una victoria ante Colegiales para seguir prendido a la ilusión del ascenso

Temperley quiere volver a festejar con su gente en el Alfredo Beranger.

El presente le sonríe a Temperley . El equipo dirigido por Nicolás Domingo vive semanas de pura algarabía y regularidad futbolística. Tras el gran triunfo de la fecha pasada frente a Quilmes (1-0 como visitante), el Gasolero encadenó su tercer éxito consecutivo y se posiciona como el único escolta de su grupo con 46 unidades.

Para este trascendental choque de domingo ante Colegiales desde las 16, la comisión directiva del club de zona sur sabe que el aliento del público es vital. Por este motivo, lanzaron la campaña "Este domingo lo jugamos todos", un beneficio exclusivo que permite a cada socio con cuota al día ingresar con un invitado por un costo mínimo de $10.000 para copar las tribunas Biondi o 9 de Julio. Con esta iniciativa, se prevé un marco multitudinario en Turdera.

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Firme. Domingo recalcó que "el ascenso" es el objetivo de Temperley

El partido contará con el arbitraje de Fabricio Llobet, el asistente número 1 será Javier Viglietti, el asistente número 2 será Sebastián Osudar y el cuarto árbitro Nicolás Kresta. Por su parte, el encuentro será transmitido por LPF Play.

Del otro lado de la cancha estará el siempre duro Colegiales . El elenco conducido por Leonardo Fernández llega envalentonado luego de despachar con un sólido 3-0 a Midland. El "Tricolor" se ubica en la décima posición con 37 puntos y una victoria en el Alfredo Beranger significaría el golpe definitivo para ingresar a los puestos de clasificación al torneo Reducido.

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El último antecedente con público de Temperley en cancha de Colegiales

El historial general entre ambos data desde hace un siglo atrás, destacándose como un enfrentamiento con tradición en el fútbol de ascenso. En lo que respecta al torneo actual, se vieron las caras el pasado 19 de abril en Munro por la fecha 10, encuentro que finalizó con un empate 1 a 1. En aquella tarde, Lucio Castillo abrió la cuenta para el local, mientras que Fernando Brandán igualó las acciones de forma agónica sobre el cierre del primer tiempo.

Con realidades distintas pero un mismo objetivo de protagonismo, los dirigidos por Nicolás Domingo saltarán al césped con la misión de adueñarse del mediocampo y castigar con el poderío ofensivo de Gabriel Hauche y Pedro Souto. De todos modos, el entrenador de Temperley mantiene algunas dudas en el once inicial, dado que algunos futbolistas llegan "entre algodones".

Probables formaciones

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Adrián Arregui o Lucas Richarte, Gerónimo Tomassetti, Franco Benítez y Pedro Souto; Gabriel Hauche o Facundo Krüger y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.

Colegiales: Emilio Di Fulvio; Franco Malagueño, Facundo Rivero, Leonel Ortiz, Franco Hanashiro; Franco Zicarelli, Federico Marín, Facundo Montiel, Leonardo González o Lucas Juárez; Lucio Castillo y Mauro Albertengo. DT: Leonardo Fernández.

Hora: 16.00

Estadio: Alfredo Beranger.

Árbitro: Fabricio Llobet.

TV: LPF Play.