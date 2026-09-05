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5 de septiembre de 2026
En la mira.

Los cambios que analiza Nicolás Domingo en Temperley para enfrentar a Colegiales

Luego del gran triunfo ante Quilmes, para Temperley llega el turno de recibir este domingo a Colegiales. Las variantes que analiza su entrenador.

Temperley se entrena pensando en Colegiales.

Temperley se entrena pensando en Colegiales.

Temperley sueña despierto en el torneo de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Nicolás Domingo recibirá la visita de Colegiales este domingo desde las 16 en el Alfredo Beranger por la fecha número 28 de la Zona B. El Gasolero quiere seguir por la senda del triunfo, pero su entrenador analiza variantes en el once.

Con la buena producción de Fernando Brandán en los últimos partidos, sumado a que podría regresar Adrián Arregui, el director técnico de Temperley piensa cual podría ser el mejor esquema para recibir a Colegiales. Para Temperley es un partido que puede llegar a ser bisagra en el campeonato para dar el zarpazo en el torneo de la Primera Nacional.

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Con Franco Díaz todavía fuera del equipo, ya que le queda una fecha más de suspensión, el entrenador de Temperley quedó conforme con la producción del equipo en la mitad de la cancha pero las dudas surgen en la zona ofensiva.

Cuáles son las variantes que piensa Nicolás Domingo en Temperley

Con la ausencia de Adrián Arregui ante Quilmes, el entrenador de Temperley se le jugó por Gerónimo Tomasseti en el doble cinco junto a Lucas Richarte. Si bien el Samurai está "entre algodones", se especula con que podría volver a estar dentro del once inicial. En este caso, el que saldría del equipo es Richarte.

Con Franco Díaz ausente, volvió a estar presente ante Quilmes uno de los jugadores que le da volumen de juego al equipo en la mitad de la cancha como Luciano Nieto. Es una pieza clave en el andamiaje del equipo y la idea es que se sume Fernando Brandán desde el arranque, aunque se plantean algunas cuestiones en este caso.

Si Brandán va de arranque, debería salir del equipo Franco Benítez, algo poco probable. La otra opción es Brandán junto a Marcos Echeverría en la ofensiva, pero Pedro Souto debería abandonar el once. Además, Gabriel Hauche se recupera de una molestia en la zona lumbar y también se maneja la alternativa de que pueda estar presente.

En definitiva, muchas dudas que comenzarán a ser analizadas en la práctica del sábado, cuando en general Nicolás Domingo termina definiendo a los titulares. Mientras tanto, todo será materia de especulación.

Lo que le queda a Temperley en la lucha por el ascenso

Temperley encara la recta final de la Zona B de la Primera Nacional con serias chances de quedarse con el primer puesto. Con 46 puntos, a dos unidades de Tristán Suarez, el Gasolero es escolta a falta de 9 fechas para el final de la fase regular.

En el camino aparecen Colegiales, Almagro, Gimnasia de Jujuy, Nueva Chicago y Chacarita en el Alfredo Beranger, mientras que deberá visitar a Patronato, Deportivo Maipú, San Martín de San Juan y Guemes de Santiago del Estero en condición de visitante.

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