Moria Casán fue lapidaria con Jorge Rial: "Es un mal nacido"

La disputa mediática entre Moria Casán y Jorge Rial no para y sumó otro capítulo. Después de que “La One” lo acusara de haber intentado boicotear la carrera de Mariana Antoniale cuando se separó de ella, él periodista retrucó con un episodio sobre Sofía Gala.

“Su hija me llamaba cuando salió con ese señor grande, vino a mi casa cuando salió con el médico”, dijo Jorge Rial sobre Sofía Gala , en un golpe bajo a Moria Casán. En aquel momento, la actriz tenía 14 años y su pareja 40.

Moria Casán recogió el guante y fue lapidaria con Jorge Rial . “Se piensa que me duele, que voy a saltar de alguna manera. Pero imagínense que la primera que le dio el aval a Sofía para esa relación, fui yo”, dijo en su programa de El Trece.

Y siguió con picante estilo: "Rial y Ventura eran un dúo muy importante de la argentina, durante años manejaron el mundo del espectáculo. Hay quienes los querían y quiénes no. Muchos han dicho que eran extorsivos, que eran malas personas".

“La verdad es que Jorge agarró el mejor momento de Intrusos y se hizo millonario pero no era sólo él. El combo era Rial, Ventura e Intrusos. Eran un dúo muy importante de la argentina, durante años manejaron el mundo del espectáculo”, siguió Moria Casán apuntando contra Jorge Rial.

Moria Casan contra Jorge Rial.

Lejos de aminorar sus palabras, siguió liquidando al periodista: “Hay quienes los querían y quiénes no. Muchos han dicho que eran extorsivos, que eran malas personas… después ellos tuvieron una situación en la que Rial lo echa a Luis en vivo, cosas muy desagradables”.

“Creo que fui fundamental yo en la suya porque fui la que lo devolvió a la televisión. Mi abuelita decía que ser desagradecido, es ser un mal nacido”, disparó Moria Casán sacando todos los trapitos al sol.

Moria Casán volvió a recordarle a Jorge Rial su paso por Intrusos. "Él se fue de un día para el otro y nadie sabía qué iba a pasar. Me llamaron un día y me quedé cuatro meses, yo lo hice feliz porque ayudé a mis compañeros".

"Dijo que cuando estuve yo, se fueron varios anunciantes pero si hubiera sido así, me sacaban ese mismo día. Es un viudo del aire que quedó dolido", sentenció Moria Casán para cerrar el tema.