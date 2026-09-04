Cómo se encuentra la salud de Alejandro Stoessel tras la colocación de un stent

Alejandro Stoessel se sometió a una operación en medio de la fuerte exposición que atraviesa la familia por el conflicto entre el productor y su hija Tini Stoessel. Mientras tanto, la cantante comenzó el nuevo tramo de su gira Futtura.

Antes de que estalle el conflicto económico, el empresario y productor había sido internado por la obstrucción de una arteria. Luego recibió el alta médica y regresó a su casa.

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"En este contexto, hoy operaron a Alejandro. No venía bien, el cuadro no mejoró y le pusieron un stent para que esté mejor", informó Pepe Ochoa en LAM , en América TV, sobre el estado de salud del papá de Tini Stoessel.

El panelista remarcó el momento personal que atraviesa con su hija que ayudó a que su situación empeorara. "Toda esta situación lo tiene muy mal. Fue en el mismo lugar que el otro día mostramos las imágenes", confirmó Pepe Ochoa sobre la salud del productor.

Cuál fue el último reporte de salud de Alejandro Stoessel

La última información sobre el estado de salud de Alejandro Stoessel se conoció el miércoles. Yanina Latorre confirmó que el productor se encontraba estable y adelantó que, si los controles continuaban dando buenos resultados, recibiría el alta médica al día siguiente.

Durante SQP, en América TV, Yanina Latorre brindó detalles sobre el cuadro que había presentado Alejandro Stoessel y explicó que los médicos habían detectado algunas alteraciones en sus estudios.

“Es verdad lo que contó Pepe. Volvió de Cariló con un dolor en el pecho, no agudo, fuerte. Es un tipo que tiene una enfermedad de base, que no me acuerdo el nombre, que le sube las plaquetas y eso le genera hemorragias internas que le dan mucho dolor de panza”, dijo Yanina Latorre sobre la salud de Alejandro Stoessel.

Yanina Latorre también describió que el productor “tiene una arteria ensanchada crónicamente” y que deberá cuidarse. También remarcó que el empresario permanecía estable y que la intención era que pudiera regresar a su casa.

La internación de Alejandro Stoessel se había conocido el martes 18 de agosto, cuando trascendió que había acudido a la guardia del Sanatorio de la Trinidad de San Isidro después de regresar de un viaje a Cariló.