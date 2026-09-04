Ezeiza: cómo será el desvío por el corte de la Autopista Dellepiane

Afectará a quienes viajen hacia el centro porteño y también a quienes se dirijan a Provincia y Ezeiza.﻿

La Autopista Dellepiane permanecerá cerrada este sábado durante 24 horas por obras, una medida que afectará a quienes viajen hacia el centro porteño y también a quienes se dirijan a Provincia y Ezeiza . El operativo comenzará a las 7 y contempla desvíos para mantener la circulación por vías alternativas.

El corte se realizará por el montaje de una nueva pasarela peatonal a la altura de la calle White.

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El operativo, a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA) y el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, incluirá el uso de dos grúas de gran porte. Las estructuras principales de la nueva pasarela tienen 25 metros de largo, 4,5 metros de ancho y un peso de 150 toneladas cada una.

En sentido al centro, el corte se extenderá entre las avenidas Escalada y Lacarra. El tránsito será derivado hacia la colectora Sur, desde donde podrá retomar la autopista a la altura del peaje de la 25 de Mayo.

Para quienes circulen hacia Provincia, la interrupción será entre el enlace con la 25 de Mayo y Larrazábal. Los vehículos que lleguen desde la 25 de Mayo serán enviados hacia la autopista Perito Moreno.

Entre las alternativas para continuar hacia Ezeiza estarán:

Circular por la avenida General Paz y luego tomar la autopista Riccheri.

Reingresar a la Dellepiane por las rampas de Larrazábal, Murguiondo o Piedra Buena.

Qué obras se realizan en la autopista Dellepiane

La nueva pasarela sobre White conectará ambos lados de la autopista y funcionará como acceso a una futura estación del Metrobús. Contará con escaleras y rampas adaptadas para personas con movilidad reducida.

La intervención forma parte del proyecto que busca transformar la Dellepiane en una Autopista Parque. También se trabaja en otros cruces peatonales y en la infraestructura vinculada al arroyo Cildáñez.

Durante el operativo será desmontada la actual pasarela ubicada en Asturias. Como alternativa quedará la de White, situada a una cuadra, mientras el proyecto contempla nuevos cruces peatonales y vehiculares en Asturias y Lasalle.

El plan también incluye colectoras, cambios en accesos y egresos, un corredor exclusivo para colectivos y un parque lineal de cuatro kilómetros. Según la información oficial citada por la fuente, las obras apuntan a beneficiar a unos 200.000 vehículos diarios, 63.000 vecinos y 15.000 usuarios del transporte público.