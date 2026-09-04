sábado 05 de septiembre de 2026
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4 de septiembre de 2026
Tránsito.

Ezeiza: cómo será el desvío por el corte de la Autopista Dellepiane

Ezeiza será uno de los destinos afectados por el corte de la Autopista Dellepiane este sábado, con desvíos hacia General Paz y Riccheri durante 24 horas.

Afectará a quienes viajen hacia el centro porteño y también a quienes se dirijan a Provincia y Ezeiza.﻿

Afectará a quienes viajen hacia el centro porteño y también a quienes se dirijan a Provincia y Ezeiza.﻿

La Autopista Dellepiane permanecerá cerrada este sábado durante 24 horas por obras, una medida que afectará a quienes viajen hacia el centro porteño y también a quienes se dirijan a Provincia y Ezeiza. El operativo comenzará a las 7 y contempla desvíos para mantener la circulación por vías alternativas.

El corte se realizará por el montaje de una nueva pasarela peatonal a la altura de la calle White.

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El operativo, a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA) y el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, incluirá el uso de dos grúas de gran porte. Las estructuras principales de la nueva pasarela tienen 25 metros de largo, 4,5 metros de ancho y un peso de 150 toneladas cada una.

Los desvíos para quienes viajen a Ezeiza

En sentido al centro, el corte se extenderá entre las avenidas Escalada y Lacarra. El tránsito será derivado hacia la colectora Sur, desde donde podrá retomar la autopista a la altura del peaje de la 25 de Mayo.

Para quienes circulen hacia Provincia, la interrupción será entre el enlace con la 25 de Mayo y Larrazábal. Los vehículos que lleguen desde la 25 de Mayo serán enviados hacia la autopista Perito Moreno.

Entre las alternativas para continuar hacia Ezeiza estarán:

  • Circular por la avenida General Paz y luego tomar la autopista Riccheri.

  • Reingresar a la Dellepiane por las rampas de Larrazábal, Murguiondo o Piedra Buena.

Qué obras se realizan en la autopista Dellepiane

La nueva pasarela sobre White conectará ambos lados de la autopista y funcionará como acceso a una futura estación del Metrobús. Contará con escaleras y rampas adaptadas para personas con movilidad reducida.

La intervención forma parte del proyecto que busca transformar la Dellepiane en una Autopista Parque. También se trabaja en otros cruces peatonales y en la infraestructura vinculada al arroyo Cildáñez.

Durante el operativo será desmontada la actual pasarela ubicada en Asturias. Como alternativa quedará la de White, situada a una cuadra, mientras el proyecto contempla nuevos cruces peatonales y vehiculares en Asturias y Lasalle.

El plan también incluye colectoras, cambios en accesos y egresos, un corredor exclusivo para colectivos y un parque lineal de cuatro kilómetros. Según la información oficial citada por la fuente, las obras apuntan a beneficiar a unos 200.000 vehículos diarios, 63.000 vecinos y 15.000 usuarios del transporte público.

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