viernes 04 de septiembre de 2026
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4 de septiembre de 2026
Es oficial.

César Monasterio es el nuevo entrenador de Los Andes en reemplazo de Leonardo Lemos

César Monasterio ya trabaja al frente del plantel de Los Andes y este sábado tendrá su debut al frente del equipo en el encuentro ante San Telmo.

César Monasterio es el nuevo entrenador de Los Andes.

César Monasterio es el nuevo entrenador de Los Andes.

Los Andes ya tiene nuevo entrenador. Si bien su nombre ya venía sonando desde el miércoles, hace instante llegó la confirmación oficial: Cesar Monasterio es el reemplazante de Leonardo Lemos y este sábado estará al frente del equipo en el partido ante San Telmo.

“El Club Atlético Los Andes informa que César Monasterio y su cuerpo técnico se encuentran al frente del plantel profesional y dirigirán mañana frente a San Telmo, por la fecha 28 del presente torneo”, informó la entidad de Lomas de Zamora a través de las redes sociales.

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César Monasterio llega al Milrayitas tras su paso por Deportivo Laferrere, donde rescindió su contrato el miércoles, y asumirá su quinta experiencia en la segunda categoría del fútbol argentino después de sus pasos por San Martín de San Juan, All Boys, Deportivo Morón y San Telmo, justamente su primer rival en el inicio de su ciclo en el conjunto lomense.

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