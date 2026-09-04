Lucas Licht: "Queremos que este torneo termine con el sueño que tenemos todos"

Nueve capítulos le quedan a la Primera B para conocer al campeón que ascenderá a la Primera Nacional . Hay cinco equipos luchando por ese objetivo, entre ellos Talleres de Escalada , que volvió al triunfo y se puso a dos puntos del líder Excursionistas. El equipo de Lucas Licht continúa en carrera.

Volver a ganar de local era uno de los objetivos. Y lo hizo luego de las derrotas frente a Argentino de Merlo y Excursionistas. Quedó corto el 1-0 contra la UAI Urquiza, pero festejar en casa era una deuda pendiente.

“Lo de Excursionistas nos dolió porque en el primer tiempo sacamos una ventaja, pero no fuimos ese Talleres que venimos siendo durante el torneo. Quedamos mal por ese partido que se nos escapa. El equipo tiene que ser el que inició el torneo, con ambición. La derrota hay que tomarla a veces para corregir y a veces para saber lo que estás haciendo bien y mal”, analizó el entrenador.

Por ahí generamos más de lo que convertimos y es un déficit que tenemos a lo largo del torneo. Las últimas seis fechas van a ser el sprint final y tenemos que afinar para ese momento Por ahí generamos más de lo que convertimos y es un déficit que tenemos a lo largo del torneo. Las últimas seis fechas van a ser el sprint final y tenemos que afinar para ese momento

Entrando en la recta final del campeonato, el exdefensor aventuró que “nos quedan nueve finales, vamos a jugarlas como tenemos que jugarlas. Queremos que este torneo termine con el sueño que tenemos todos”. El regreso a la Primera Nacional está latente tras perder la categoría en 2025.

Este sábado, Talleres de Escalada visitará a Real Pilar, en el estadio Carlos Barraza. El Monarca está invicto desde la llegada de Ariel Otermín a la conducción técnica. Con el exjugador de Brown de Adrogué acumula cuatro triunfos y tres empates, metiéndose en puestos de Torneo Reducido.

Nueve fechas a todo o nada para Talleres de Escalada.

“Es un equipo duro”, anticipó Lucas Licht. Pero, reconoció: “Después de Excursionistas los chicos hicieron un click, fuimos a buscarlo de otra manera en Villa Dálmine. Creo que nos dimos cuenta de los errores que tuvimos. El equipo demostró que va a dar pelea, quedan muchos puntos en juego”.

El triunfo ante la UAI Urquiza

Luego del gran triunfo ante Arsenal, en Sarandí, llegó la derrota con Excursionistas y la igualdad con Villa Dálmine. Y ante un rival que no le iba a regalar nada por su situación con el descenso, el triunfo era vital.

“Necesitábamos ganar, después el juego uno lo analiza. El primer tiempo fue muy bueno, hicimos todo lo que teníamos que hacer, generamos las situaciones, convertimos; en el segundo el equipo se replegó un poco, no pudimos ser punzantes en algunas contras. Terminó con un dominio de la UAI que no queríamos, pero había que volver a ganar de local, sabemos que los de arriba van a perder puntos, hay que seguir estando en pie en el torneo”, afirmó el oriundo de Berisso y exDT de Villa San Carlos.

Si bien los tres puntos resultaron importantes, quedó la sensación de que Talleres de Escalada debió imponerse por más goles. “El resultado fue corto por las situaciones que generamos, pero es un poco lo que nos pasó todo el torneo, por ahí generamos más de lo que convertimos y es un déficit que tenemos a lo largo del torneo. Las últimas seis fechas van a ser el sprint final y tenemos que afinar para ese momento”, fue la contundente respuesta del técnico.