Mauricio Pellegrino, obligado a meter cambios en Lanús ante Defensa y Justicia

El regreso de Ramiro Carrera y la salida de Dylan Aquino , transferido al fútbol belga, son las principales novedades en el plantel de Lanús , que recibirá a Defensa y Justicia por la 8º fecha del Torneo Clausura . El equipo de Mauricio Pellegrino está urgido de un triunfo, que no logra desde hace tres encuentros.

El DT deberá cambiar en la zona media con respecto a la formación que cayó frente a Boca Juniors, en la Bombonera, en lo que fue el último partido de Dylan Aquino , vendido al Royale Union Saint-Gilloise, y donde Ramiro Carrera cumplió la sanción.

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El lugar de Aquino podría ser ocupado por Lucas Besozzi , de buen ingreso ante el Xeneize; mientras que Franco Watson le dejaría su lugar a Carrera , que había sido expulsado contra Independiente. El otro integrante de esa línea de tres por detrás del delantero continuará siendo Eduardo Salvio.

Con el regreso de Agustín Cardozo tras la lesión, Felipe Peña Biafore le volvería a ganar la pulseada a Agustín Medina . El de Pehuajó tuvo tres chances claras -una en el travesaño- y fue una de las figuras del encuentro.

Ramiro Carrera cumplió la suspensión.

Y el delantero de área todavía no terminó de convencer al entrenador. Frente a Boca Juniors el elegido fue Yoshan Valois, luego de tres titularidades de Allan Wlk, que anotó ante Independiente, mientras que el colombiano había marcado por duplicado ante Talleres de Córdoba, partiendo desde el banco. También se había hecho presente en la red en el debut versus San Lorenzo.

Los 11 ante el Halcón serían: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Agustín Cardozo y Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera y Lucas Besozzi; Yoshan Valois o Allan Wlk.

Por tres puntos necesarios

Un punto de los últimos nueve sumó Lanús, que lo fueron alejando de los objetivos. Con siete unidades se ubica 12º en la zona A del Torneo Clausura, pero a tres del último que clasifica a los play-offs (Boca Juniors).

Torneo Clausura 2026 de la #LigaProfesional: Andrés Merlos será el árbitro en nuestro partido contra Defensa y Justicia



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En la tabla anual, de clasificación a las copas internacionales, el equipo de Mauricio Pellegrino está 17º con 31 puntos, a seis de Instituto de Córdoba, líder de la zona A, y que cierra el lote para la Copa Sudamericana 2027.

En la Fortaleza, este domingo desde las 17, arbitrará Andrés Merlos, secundado por Marcelo Bistocco y Ernesto Callegari. Cuarto árbitro: Valentín Pompei. VAR: Yamil Possi. AVAR: Maximiliano López Monti. TV: ESPN Premium.