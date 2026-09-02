miércoles 02 de septiembre de 2026
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2 de septiembre de 2026
Mercado de pases.

Cuánto dinero le ingresará a Lanús por la venta de Kevín Lomónaco

Lanús se asegurará una suma importante de dinero por la venta del defensor al Elche, operación que Independiente cerró en las últimas horas.

Kevin Lomonaco seguirá su carrera en España y Lanús recibirá dinero por su venta.

Kevin Lomonaco seguirá su carrera en España y Lanús recibirá dinero por su venta.

Lanús recibió una buena noticia en el cierre del mercado de pases con la reciente transferencia de Kevin Lomónaco al Elche de España, ya que el Granate recibirá un monto de la transferencia que cerró Independiente en las últimas horas.

El “Rojo” aceleró la venta del marcador central justo antes de cerrarse el libro de pases del fútbol europeo. Fue una noticia que generó alegría en los pasillos de la Fortaleza de Guidi y Cabrero, teniendo en cuenta que el club todavía contaba con un porcentaje de su pase.

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Este movimiento le permitirá a la entidad del Gran Buenos Aires seguir acrecentando sus arcas después de lo que fue la concreción de la venta de Dylan Aquino al fútbol de Bélgica, por la que la entidad recibiría alrededor de U$S6.700.000.

El monto que percibirá Lanús por la transferencia de Kevin Lomónaco

Lanús debería cobrar por esta transferencia una cifra cercana a los U$S 350.000 (U$S 343.750 según informó Fortaleza Granate), ya que todavía le corresponde un 25% sobre la parte asignada a Bragantino.

La venta total del 80% del pase se cerró en un monto cercano a los U$S 5.500.000, de los cuales al club brasileño le corresponde percibir un poco más de U$S 1.300.000 (U$S 1.375.000 exactamente).

Por otra parte, al club del Gran Buenos Aires todavía se le adeuda alrededor de U$S 600.000 pendientes de la venta de Lomónaco a Independiente, ya que de los U$S 750.000 que debía cobrar de parte de Bragantino, apenas ingresaron unos U$S 145.000.

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