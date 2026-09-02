Cuánto dinero le ingresará a Lanús por la venta de Kevín Lomónaco

Lanús recibió una buena noticia en el cierre del mercado de pases con la reciente transferencia de Kevin Lomónaco al Elche de España, ya que el Granate recibirá un monto de la transferencia que cerró Independiente en las últimas horas.

El “Rojo” aceleró la venta del marcador central justo antes de cerrarse el libro de pases del fútbol europeo. Fue una noticia que generó alegría en los pasillos de la Fortaleza de Guidi y Cabrero, teniendo en cuenta que el club todavía contaba con un porcentaje de su pase.

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Este movimiento le permitirá a la entidad del Gran Buenos Aires seguir acrecentando sus arcas después de lo que fue la concreción de la venta de Dylan Aquino al fútbol de Bélgica , por la que la entidad recibiría alrededor de U$S6.700.000.

Lanús debería cobrar por esta transferencia una cifra cercana a los U$S 350.000 (U$S 343.750 según informó Fortaleza Granate), ya que todavía le corresponde un 25% sobre la parte asignada a Bragantino.

Kevin Lomónaco fue transferido al Elche CF



El defensor es nuevo jugador del Elche CF de España, luego de haberse alcanzado un acuerdo marco entre ambas instituciones. El traspaso contempla los siguientes ítems:



- La cesión definitiva del 80% de los derechos económicos del… pic.twitter.com/7aPTVhA7Oj — C. A. Independiente (@Independiente) September 1, 2026

La venta total del 80% del pase se cerró en un monto cercano a los U$S 5.500.000, de los cuales al club brasileño le corresponde percibir un poco más de U$S 1.300.000 (U$S 1.375.000 exactamente).

Por otra parte, al club del Gran Buenos Aires todavía se le adeuda alrededor de U$S 600.000 pendientes de la venta de Lomónaco a Independiente, ya que de los U$S 750.000 que debía cobrar de parte de Bragantino, apenas ingresaron unos U$S 145.000.