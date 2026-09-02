Un video registrado por una cámara de seguridad generó indignación entre vecinos de Temperley por la brutal agresión de un adolescente con uniforme escolar que primero acaricia a un gato y luego le pisa la cabeza para después retirarse del lugar antes de ser descubierto.

El episodio ocurrió el pasado martes a la tarde sobre la calle Florencio Varela, y el agresor fue identificado gracias a las imágenes, en las que se lo ve con el uniforme del Colegio San Francisco Javier, y posteriormente escrachado en redes sociales por su repudiable accionar.

DENUNCIA Acusan a una familia de maltrato animal y piden que se les prohíba adoptar

Además, según pudo averiguar La Unión , el caso de maltrato animal fue denunciado ante la UFI 7 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Andrea Rodríguez Bagnara.

Al mismo tiempo, el reclamo de los vecinos tomó otro eje: piden que los padres del adolescente se hagan cargo de los eventuales gastos veterinarios que haya generado la agresión.

El propietario del gato había confirmado que el animal se encontraba bien después del episodio, aunque decidió mantenerlo dentro de su casa por precaución.

BRUTAL ATAQUE Un joven le pisó la cabeza a un gato en Temperley: repudio total en las redes.



El agresor es alumno del Colegio San Francisco Javier, que emitió un comunicado tras la difusión de las imágenes. pic.twitter.com/q6x4nIgShJ — Diario La Unión (@LaUnionDiario) September 2, 2026

El comunicado del Colegio San Francisco Javier

Ante la repercusión que tuvo el video y la identificación del adolescente, el Colegio San Francisco Javier publicó un comunicado en sus redes sociales en el que expresó su rechazo al maltrato animal:

“Educar también es enseñar a cuidar y respetar toda forma de vida. Los animales sienten, sufren y necesitan de nuestro cuidado. La violencia hacia ellos no puede ser naturalizada ni considerada un juego. Desde nuestro Colegio aborrecemos y rechazamos toda forma de maltrato y violencia hacia los animales. Creemos que educar también implica desarrollar empatía, respeto y responsabilidad hacia todo ser vivo. Porque una sociedad más humana se construye aprendiendo a cuidar, respetar y proteger a quienes no pueden defenderse. ”

*Por tratarse de un menor de edad, su identidad no será difundida en esta nota, más allá de que haya sido expuesto o identificado en publicaciones realizadas por particulares en redes sociales.