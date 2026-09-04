Andrés Merlos volverá a dirigir a Lanús este domingo, en medio del escándalo entre Nicolás Russo y la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó las designaciones arbitrales para la 8ª fecha del Torneo Clausura, y el nombre elegido para impartir justicia entre Lanús y Defensa y Justicia generó un impacto inmediato. Andrés Merlos será el árbitro principal del encuentro y volverá a estar presente en La Fortaleza tras un encuentro polémico.

El regreso de Andrés Merlos a Guidi y Cabrero no es uno más. Significa el reencuentro con el público Granate tras su polémica actuación del pasado 19 de julio de 2025, cuando Lanús cayó 1-0 ante Rosario Central.

En aquella jornada, el referí quedó en el ojo de la tormenta por cobrar un dudoso penal, la expulsión de Carlos Izquierdoz y por un gesto de Ángel Di María condicionando el accionar del árbitro principal del encuentro. A partir de ese polémico encuentro, el árbitro nunca más dirigió a Lanús.

Este nombramiento llega en el momento de máxima tensión entre el presidente de Lanús, Nicolás Russo , y la conducción de la AFA. En las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino le abrió un expediente disciplinario al presidente del Granate luego de que el mandatario rompiera lazos contra la gestión arbitral tras los recurrentes fallos en contra, el último de ellos en la reciente derrota ante Boca.

En ese contexto, Nicolás Russo hizo pública su total indignación en declaraciones a Radio La Red, donde sentenció de forma tajante: "A partir de ahora, cambia la relación de Lanús con la AFA". El dirigente disparó directamente contra el director nacional de arbitraje al asegurar que "el ciclo de Federico Beligoy está cumplido".

Además, apuntó contra el titular de la casa madre: "A Chiqui Tapia lo putean en todas las canchas por culpa de los árbitros". La furia de Nicolás Russo radica en que, a pesar de haber pedido expresamente hace seis meses que no le designaran más a Germán Delfino en el VAR, se lo volvieron a colocar ante el Xeneize, obviando una clara tarjeta roja sobre Sasha Marcich. Lejos de sancionar a Delfino, la AFA lo premió enviándolo a dirigir a Arabia Saudita, lo que colmó la paciencia del dirigente granate.

El historial completo de Andrés Merlos con Lanús

En medio de este polvorín institucional y político, el juez mendocino volverá a pisar La Fortaleza. Andrés Merlos será uno de los protagonistas el domingo cuando salga al campo de juego. Más allá de las suspicacias que genera su presencia tiene un saldo sumamente equilibrado dirigiendo a Lanús.

Andrés Merlos ha dirigido en 21 oportunidades al Granate con un saldo de ocho victorias, cuatro empates y nueve derrotas, con 21 goles a favor y 25 en contra. A su vez, ha repartido un total de 51 tarjetas amarillas y siete rojas.

Este domingo, Andrés Merlos estará acompañado en las bandas por Marcelo Bistocco y Ernesto Callegari, mientras que Yamil Possi estará a cargo de revisar cada acción desde el VAR. Las miradas en la tarde de Guidi y Cabrero no solo estarán puestas en lo futbolístico, sino en el silbato de un referí que vuelve bajo un clima de absoluta hostilidad dirigencial.