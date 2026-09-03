La contraofensiva de la AFA contra Nicolás Russo, presidente de Lanús

La guerra entre Nicolás Russo y la AFA sigue sumando capítulos. Luego de lo que fueron las explosivas declaraciones del presidente de Lanús en la Bombonera, ahora la Asociación del Fútbol Argentino le inició un expediente al presidente del Granate y de esta manera abrió una contraofensiva.

Es que los dichos de Nicolás Russo resonaron en los pasillos de la AFA . Las palabras del presidente de Lanús , haciendo alusión a que Germán Delfino "no dirija más a Lanús" después de no intervenir en el VAR en el encuentro entre Boca y Lanús , fueron el detonante del conflicto.

Cabe señalar que el presidente de Lanús se quejó contra el arbitraje y se expresó públicamente después de la decisión de no expulsar a Leonel Flores tras un planchazo sobre Sasha Marcich. Ese fue el momento en el que todo Lanús protestó la acción, pero el jugador de Boca sólo recibió una tarjeta amarilla.

El Tribunal de Disciplina de la AFA abrió un expediente de oficio contra Nicolás Russo , presidente de Lanús , motivado por sus fuertes declaraciones mediáticas contra el arbitraje argentino, Federico Beligoy y Claudio "Chiqui" Tapia.

Con el expediente iniciado, ahora Nicolás Russo cuenta con un plazo reglamentario de cinco días para presentar su descargo ante la entidad.

Según publicó el periodista Germán García Grova, el presidente de Lanús debe tomar conocimiento del inicio del expediente y contestar dentro de dicho plazo, según lo establecido por el artículo 36 del Código Disciplinario.

El Boletín de la AFA hace referencia a ese partido, por lo cual no involucraría al dirigente por las frases en contra de la conducción de Federico Beligoy en la Dirección Nacional de Arbitraje. “Trato de hablar en privado con el presidente Tapia y con Beligoy, estoy preocupado y desencantado con algunas cosas que pasan”, comenzó este miércoles en diálogo con Radio La Red. En esa línea, reafirmó su pedido: “Hace seis meses le pedí al presidente y a Beligoy que no ponga más a Delfino en el VAR con Lanús”.

El TDD de #AFA le inició un expediente a Nicolás Russo.



El Pte de #Lanus se expresó públicamente después de la decisión de no expulsar a Flores por una infracción a Marcich. https://t.co/t7WqQgsPIF pic.twitter.com/E6ACNaAxtT — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) September 3, 2026

¿Un antes y un después en la relación de Nicolás Russo con la AFA?

"Lanús está muy molesto, Delfino debía ser parado. No sólo no lo pararon sino que encima lo premian y se va a Arabia a dirigir. Beligoy cumplió un ciclo, creo que debe haber un cambio en la conducción de los árbitros”. Y advirtió: “A partir de ahora cambia la relación entre Lanús y AFA”.

Nicolás Russo se exponía, tiempo atrás, como un fuerte defensor de la gestión de Claudio Tapia al frente de la AFA. Luego del partido entre Boca y Lanús en la Bombonera, parece que el presidente del Granate le soltó la mano al máximo referente de la Asociación del Fútbol Argentino y ello puede traer consecuencias. En principio, se trata del inicio de un expediente lo cual marca sin dudas un quiebre en la relación entre ambos y consecuencias a futuro.