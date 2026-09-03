Por primera vez, Banfield contará con una jugadora en un Mundial de fútbol femenino

Una de las disciplinas que más creció en el último tiempo en el mundo Banfield es el fútbol femenino . Ya afianzado en Primera División hace algunos años y con destacadas actuaciones en juveniles, ahora tendrá la primera representante en un Mundial.

La futbolista que consiguió este logro histórico para el Taladro es Priscila Siben , quien fue convocada para integrar el plantel de la Selección Argentina Sub-20 que participará desde este sábado en la cita ecuménica que se desarrollará en Polonia.

La arquera, de 19 años, es una de las destacadas que tiene el Albiverde en el fútbol femenino y su convocatoria refleja la consolidación del proyecto que lleva adelante Banfield , que retomó la actividad en 2018 (sus primeros pasos los dio en 1996) y en menos de 10 años se consolidó como uno de los mejores de país.

Priscila Siben , además, integró el plantel del seleccionado mayor que consiguió la clasificación a la Copa del Mundo que se disputará en Brasil en 2027, siendo a la arquera suplente en varias convocatorias en Conmebol Liga de Naciones.

La representante Banfield en el Mundial Sub-20

Siben tiene 19 años y llegó este año a Banfield luego de tres temporadas en Boca Juniors, siendo uno de los refuerzos del equipo de Indiana Fernández de cara a la nueva temporada de Primera División de fútbol femenino.

En su presentación, fue muy clara y remarcó: "Estoy muy feliz de llegar a Banfield, es un lindo desafío para mí. Tengo muchas ganas de defender estos colores durante esta temporada".

Siber fue la arquera titular del equipo durante el Torneo Apertura, en el que conjunto sureño cosechó 22 puntos y terminó en la octava colocación. También fue de la partida en los primeros encuentros del Torneo Clausura, pero quedó afuera de los dos últimos partidos por su convocatoria a la Selección Argentina.