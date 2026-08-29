Brown de Adrogué alcanzó la igualdad ante Liniers en un choque clave por el descenso

Brown de Adrogué rescató un empate ante Liniers en un choque caliente
En un encuentro vibrante y cargado de tensión por la permanencia, Brown de Adrogué igualó 1 a 1 frente a Liniers en el estadio Lorenzo Arandilla, por la fecha 33 de la Primera B Metropolitana.
El Tricolor logró reponerse a tiempo de un flojo arranque, y aunque terminó con diez hombres por la expulsión de Lucas Baldunciel, sumó un punto vital que lo mantiene fuera de la zona de descenso directo.
La tarde comenzó cuesta arriba para los dirigidos por Jorge Vivaldo. Liniers plantó un esquema inteligente, cortando los circuitos de juego del local y lastimando de contraataque. La paridad se rompió a los 33 minutos del primer tiempo, cuando la visita hilvanó una gran jugada colectiva que dejó sin opciones al arquero local, enmudeciendo el Lorenzo Arandilla. Con el 1-0 en contra y un rendimiento preocupante, Brown de Adrogué se retiró al descanso bajo un manto de murmullos y nerviosismo.
En el complemento, el "Flaco" Vivaldo movió el banco de suplentes y le cambió la cara al equipo. Brown de Adrogué adelantó sus líneas con más empuje que juego lúcido, acorralando poco a poco a un Liniers que decidió abroquelarse atrás para defender la ventaja. El premio a la insistencia llegó a los 30 minutos del segundo tiempo: tras un centro preciso al área, el ingresado Lucas Cesare conectó un potente remate que infló la red y desató el desahogo de toda la parcialidad de Adrogué.
Los minutos finales fueron para el infarto. Con el envión anímico del empate, el local fue a buscar la victoria, pero las revoluciones le jugaron una mala pasada. Poco después del gol, Lucas Baldunciel vio la tarjeta roja, dejando a Brown con un jugador menos y obligando al equipo a resistir los embates finales de Liniers en tiempo de descuento.
Con este resultado, Brown de Adrogué alcanza los 33 puntos en el campeonato. Si bien el triunfo sigue siendo una cuenta pendiente, el carácter mostrado para rescatar un empate en inferioridad numérica inyecta optimismo de cara a las últimas cinco finales del torneo, donde cada unidad valdrá su peso en oro para sellar la salvación. En la próxima fecha, el conjunto de Adrogué visitará a Villa San Carlos.
"Brown de Adrogué"— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 29, 2026
Porque igualó 1 a 1 ante Liniers. pic.twitter.com/O8ou3xJ1oH
Final del partido
Brown de Adrogué y Liniers empataron 1 a 1 en el Lorenzo Arandilla.
Liniers a tiro del segundo
Juan Roth hizo efectivo un centro pasado desde la derecha que casi se le mete en el segundo palo a Matías Wysocki. Final para el infarto en Adrogué.
¡¡¡¡GOOOOOOL DE BROWN DE ADROGUÉ!!!!
Gran pase de Carlos Aguirre para habilitar a Lucas Cesare, quien con un soberbio derechazo puso el 1 a 1. Justicia en el marcador.
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De contra casi lo liquida Liniers
Luego de una buena triaungulación en ataque, Fausto Rodón de zurda estuvo muy cerca de poner el 2 a 0 para Liniers.
Brown de Adrogué hace méritos para empatarlo
Cristopher De Feliche empieza a convertirse en figura de Liniers tras evitar la igualdad en una doble tapada. Por ahora sigue ganando Liniers por 1 a 0.
Brown de Adrogué se queda con uno menos
Lucas Baldunciel cometió una fuerte infracción y recibe la tarjeta roja. Todo se le hace cuesta arriba a Brown de Adrogué.
"Lucas Baldunciel"— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 29, 2026
Por la expulsión del jguador de Brown de Adrogué ante Liniers. pic.twitter.com/Jd5P5hfrfp
Increíble lo que se perdió Brown de Adrogué
Un remate de afuera del área de Matías Sproat encontró un rebote y no pudo ser capturado por Nicolás Meaurio. Cerca Brown de Adrogué del empate.
Brown de Adrogué no encuentra los caminos del empate
El Tricolor es intrascendente en mitad de cancha y solamente con un disparo de Nicolás Meaurio que controló el arquero pudo inquietar a Liniers.
Casi gol en contra de Brown de Adrogué
Entre Adriel Ortíz y Mariano Pieres estuvieron cerca de vulnerar su propia valla. Brown de Adrogué al borde del blooper.
Comenzó el segundo tiempo
Brown de Adrogué va por el empate ante Liniers como local.
Brown de Adrogué se complica con el descenso
El Tricolor pierde un duelo clave por la permanencia ante Liniers y queda a cuatro puntos del descenso. El equipo dirigido por Jorge Vivaldo cae como local y ahora lo separan cuatro unidades de UAI Urquiza, el último que estaría descendiendo a la Primera C.
Final del primer tiempo
Brown de Adrogué pierde 1 a 0 ante Liniers por la fecha número 33 de la Primera B Metropolitana.
Otra chance para Liniers
Con un remate de afuera del área, ahora intentó sorprender Guillermo Mackay pero se encontró con la figura de Matías Wysocki.
¡¡¡¡GOOOOOOL DE LINIERS!!!
Después de una serie de rebotes en el área, apareció Santiago Formichelli para empujar la pelota hacia la red. Gana Liniers 1 a 0 sobre Brown de Adrogué.
"Un quilombo"Por el gol de Santiago Formichelli para Liniers tras un despelote en el área de Brown de Adrogué. pic.twitter.com/YkZhZ5HrLb— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 29, 2026
Partido de ida y vuelta
Brown de Adrogué y Liniers juegan un partido de golpe por golpe, disputado en la mitad de la cancha. Con situaciones y llegadas a ambos arcos los dos buscan romper el cero.
Avisó Liniers
Con un centro pasado de Diego Auzqui, la visita casi convierte la apertura del marcador. Estuvo cerca.
Se lo perdió Brown de Adrogué
Gran jugada colectiva de Brown de Adrogué que capturó Braian Guerrero en el área y Cristopher De Feliche salvó de manera espectacular a Liniers.
Comenzó el partido
Ya juegan Brown de Adrogué y Liniers en el Lorenzo Arandilla.
Ya se viene Brown de Adrogué ante Liniers
Brown de Adrogué: Matías Wysocki; Carlos Aguirre, Luciano Sánchez, Mariano Pieres, Adriel Ortíz; Braian Guerrero, Juan Ignacio Silva, Facundo Ferreiro, Lucas Baldunciel; Brandon López, Nicolás Meaurio. DT: Jorge Vivaldo.
Estos son los 11 que salen de arranque.Vamos BROWN , Vamos hoy! pic.twitter.com/f7RRjONhXH— C. A. Brown de Adrogué (@CABrown_Oficial) August 29, 2026
Liniers: Cristopher De Feliche; Rodrigo Dimotta, Santiago Formichelli, Fausto Rodón, Enzo Pereyra; Alex Penoni, Juan Roth, Diego Auzqui, Guillermo Mackay; Thiago Coria y Cristian Rodríguez. DT: Darío Lema
Árbitro: Maximiliano López Monti.
Estadio: Lorenzo Arandilla
TV: LPF Play