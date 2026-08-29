Brown de Adrogué alcanzó la igualdad ante Liniers en un choque clave por el descenso

Brown de Adrogué rescató un empate ante Liniers en un choque caliente

En un encuentro vibrante y cargado de tensión por la permanencia, Brown de Adrogué igualó 1 a 1 frente a Liniers en el estadio Lorenzo Arandilla, por la fecha 33 de la Primera B Metropolitana.

El Tricolor logró reponerse a tiempo de un flojo arranque, y aunque terminó con diez hombres por la expulsión de Lucas Baldunciel, sumó un punto vital que lo mantiene fuera de la zona de descenso directo.

La tarde comenzó cuesta arriba para los dirigidos por Jorge Vivaldo. Liniers plantó un esquema inteligente, cortando los circuitos de juego del local y lastimando de contraataque. La paridad se rompió a los 33 minutos del primer tiempo, cuando la visita hilvanó una gran jugada colectiva que dejó sin opciones al arquero local, enmudeciendo el Lorenzo Arandilla. Con el 1-0 en contra y un rendimiento preocupante, Brown de Adrogué se retiró al descanso bajo un manto de murmullos y nerviosismo.

En el complemento, el "Flaco" Vivaldo movió el banco de suplentes y le cambió la cara al equipo. Brown de Adrogué adelantó sus líneas con más empuje que juego lúcido, acorralando poco a poco a un Liniers que decidió abroquelarse atrás para defender la ventaja. El premio a la insistencia llegó a los 30 minutos del segundo tiempo: tras un centro preciso al área, el ingresado Lucas Cesare conectó un potente remate que infló la red y desató el desahogo de toda la parcialidad de Adrogué.

Los minutos finales fueron para el infarto. Con el envión anímico del empate, el local fue a buscar la victoria, pero las revoluciones le jugaron una mala pasada. Poco después del gol, Lucas Baldunciel vio la tarjeta roja, dejando a Brown con un jugador menos y obligando al equipo a resistir los embates finales de Liniers en tiempo de descuento.

Con este resultado, Brown de Adrogué alcanza los 33 puntos en el campeonato. Si bien el triunfo sigue siendo una cuenta pendiente, el carácter mostrado para rescatar un empate en inferioridad numérica inyecta optimismo de cara a las últimas cinco finales del torneo, donde cada unidad valdrá su peso en oro para sellar la salvación. En la próxima fecha, el conjunto de Adrogué visitará a Villa San Carlos.