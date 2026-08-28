Jorge Vivaldo explicó cuál es el mayor déficit de Brown de Adrogué

Jorge Vivaldo y las causas del mal monento de Brown de Adrogué.

La Primera B está al rojo vivo. Arriba y abajo. En lo más profundo de la tabla aparece Brown de Adrogué , lidiando con los puestos de descenso en una batalla sin cuartel, apenas separado por cuatro puntos de la UAI Urquiza. El entrenador Jorge Vivaldo explicó los motivos por los que el Tricolor está complicado.

A su entender, el problema es de raíz: Brown de Adrogué falla en las dos áreas. Es decir, genera y no convierte, le llegan poco y le anotan. Si el equipo logra cierta estabilidad, es posible que asegure la permanencia sin tener que sufrir hasta el final del campeonato. Le quedan 30 puntos para cumplir ese objetivo.

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“El gran problemas que tenemos, más allá del juego, hemos dominado en la gran mayoría de los partidos, es la ineficacia que tenemos en el arco de enfrente. Estamos carísimo eso. Y muchas veces en una situación que nos generan nos convierten. Creo que ahí está el gran déficit, en las dos áreas”, reconoció sin tapujos Jorge Vivaldo en diálogo con Cadena Tricolor.

El pasado fin de semana, Brown de Adrogué visitó a Real Pilar . Al cabo del primer tiempo, el Monarca sacó diferencia de dos goles que fueron letales. “No pudimos sumar porque arrancamos teniendo dos situaciones muy claras de gol y no las convertimos. Y en dos desatenciones nos convierten”, dijo el DT.

El equipo de Jorge Vivaldo lleva tres sin ganar.

Con 20 goles a favor en 32 fechas, es uno de los tres equipos menos efectivos de la temporada. Apenas supera a Atlético Ituzaingó (19) y la UAI Urquiza (15). Para Jorge Vivaldo también falta “efectividad ofensiva y volver a ser el equipo un poco más intenso, como lo fuimos en el partido con Excursionistas. De eso no tengo dudas, no lo fuimos en el partido en Pilar”.

Primera B: la lucha por mantener la categoría

Este sábado, desde las 15, Brown de Adrogué (32) recibirá a Liniers (35), en un duelo para aprovechar la oportunidad frente a un rival directo por mantener la categoría.

Durante la segunda rueda, enfrentando a equipos de la parte baja de la tabla, consiguió estos resultados: Flandria (2-0), Atlético Ituzaingó (0-0), UAI Urquiza (1-1), todos en el estadio Lorenzo Arandilla.

Así están los puestos de “riesgo” en la Primera B: Argentino de Quilmes (37), Liniers (35), CADU (32), Flandria (32), Brown de Adrogué (32), UAI Urquiza (28) y Atlético Ituzaingó (14). Los dos últimos descenderán a la Primera C.