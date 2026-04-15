El deseo de Jorge Vivaldo: "Construir un equipo competitivo"

Brown de Adrogué no pudo festejar de local. El equipo que ahora conduce Jorge Vivaldo continúa sin triunfos en el estadio Lorenzo Arandilla . Este martes, sobre el final del partido, el Tricolor rescató un empate contra Real Pilar, uno de los animadores del Torneo de Primera B .

“Sabíamos que era un muy buen rival, de experiencia, hizo muchos cambios, tiene un recambio muy importante. Me parece que iniciamos bien, tuvimos la pelota, no pudimos terminar alguna jugada y es sensación de que la primera que te llegan, te hacen el gol. Pero lo bueno fue que esta vez tuvimos reacción”, explicó el entrenador Jorge Vivaldo .

Brown de Adrogué igualó 1-1 con Real Pilar, gol de Elián Robles , y el próximo domingo, desde las 14, visitará el estadio Juan Antonio Arias, donde enfrentará a Liniers. “Otro partido complicado. Nos tocó jugar con equipos que vienen peleando ahí arriba. Lo que estoy encontrando son respuestas de los jugadores, haciendo un sacrificio muy grande. Así que con esfuerzo y la ayuda de Dios esperemos salir de acá y pelear más arriba”, se esperanzó el oriundo de Luján.

Con cuatro partidos al mando del equipo, el “Flaco” consideró que “hay muchas cosas para seguir mejorando, pero nos deja un buen sabor, hemos logrado cuatro puntos de seis, especial para seguir construyendo una buena campaña”.

El duro Torneo de Primera B

El Tricolor, que venía de vencer a UAI Urquiza, en Villa Lynch, cerró la 11º fecha en el 17 puesto, con 10 puntos. Sin embargo, la paridad del campeonato lo ubica a tres puntos del último lugar para el Torneo Reducido, con siete equipos por delante. Los líderes son Arsenal de Sarandí, Villa Dálmine y Excursionistas con 21 unidades, mientras que Real Pilar se quedó en 19.

Sobre la marcha del torneo, el exDT de Talleres de Escalada consideró que “no hay un partido fácil, vos podés venir de racha ganando y te encontrás con un rival bien parado que te complica. Cada partido es una historia diferente, no hay una gran diferencia entre el primero y el último futbolísticamente en un partido. Después son los detalles los que definen un resultado”, analizó.

Cerrando el diálogo con Cadena Tricolor, Jorge Vivaldo habló del cariño que siente por la institución de Adrogué: ” Me siento muy cómodo en este club, querido, respetado, tengo un compromiso grande. Qué sueñen, sabemos que no empezamos a la altura de lo que representa esta camiseta todavía. Es un club que tiene la obligación de pelear en puestos arriba, pero vamos a dejar todo para construir un equipo competitivo”.