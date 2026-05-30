Cómo fue la primera vez de Brian Sarmiento y Danelik de Gran Hermano

El romance de Danelik y Brian Sarmiento nació en la casa de Gran Hermano Generación Dorada y luego siguió fuera del certamen. Aunque actualmente el exfutbolista volvió al juego gracias al beneficio del Golden Ticket, el vínculo entre ambos sigue dando que hablar.

En ese contexto, la influencer tucumana estuvo como invitada en La Jugada, el stream oficial de Telefe , donde habló sin vueltas sobre cómo fue el esperado encuentro íntimo con Brian Sarmiento una vez que ambos estuvieron afuera del reality.

¿Qué pasó? Polémica por un comentario de Brian Sarmiento sobre la sexualidad de Danelik en GH

“Fue mejor de lo que esperaba”, expresó al recordar la primera vez que estuvieron juntos en la intimidad, dejando en claro que la conexión que tienen.

“Comenzamos hablando cosas tiernas, de amor y de lo que queríamos juntos”, relató sobre la charla previa que tuvieron antes de dar un paso más en la relación.

brian danelik gh.jpg-69d2fcb56efe5 Danelik y Brian Sarmiento.

La picante frase de la ex Gran Hermano

Sin embargo, lo que más repercusión generó en redes sociales fue la frase espontánea y sin filtros que lanzó Danelik en medio del relato. “Mientras él hablaba, yo estaba pensando: ‘acá me clavan’”, dijo entre risas, desatando todo tipo de comentarios entre los seguidores del programa.

La ex Gran Hermano habló de lo mucho que extraña a Brian Sarmiento desde que volvió a ingresar a la competencia. “Me empezó a sacar la ropa, nos empezamos a dar besos y pasó. Lo extraño un montón y lo estoy esperando”, confesó