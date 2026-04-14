Talleres de Escalada sufrió un nuevo golpe en su cancha

Talleres de Escalada no pudo con al ascendente Villa Dálmine y esta tarde sufrió su segunda derrota en fila en condición de local. En el estadio Pablo Comelli , y en un partido válido por la fecha 11 de la Primera B , cayó por 2-0 contra el conjunto de Campana e hilvanó su tercer encuentro sin poder ganar.

Con un gol de Tomás Ponzo y otro de Alexis Nievas, el elenco dirigido por Ariel Fuscaldo impuso condiciones en Remedios de Escalada y sumó su cuarto triunfo en los últimos cinco partidos. Gracias a eso, escaló en la tabla de posiciones y hoy es uno de los líderes del certamen junto con Arsenal y Excursionistas.

Justamente, estos tres equipos (Dálmine, Excursionistas y Arsenal) fueron los últimos tres rivales a los que enfrentó el Tallarín sin poder dar el golpe. En estos tres encuentros, el conjunto de Lucas Licht sumó apenas un punto y eso le impidió meterse en la conversación entre los principales animadores del certamen.

Hoy, con 15 puntos, Talleres se encuentra a seis unidades de los punteros y se ubica en la séptima colocación, un poco alejado de los primeros lugares, aunque con posibilidad de recuperar terreno en las próximas semanas, ya que al torneo le resta aún 11 encuentros y todavía queda mucho camino por recorrer.

No fue una buena tarde para Talleres de Escalada

El entrenador del Tallarín fue contundente al analizar la derrota ante Villa Dálmine y remarcó que el equipo "no jugó un buen partido", especialmente en el primer tiempo, donde, según él, se mostró la peor cara del semestre. "No encontramos juego en todo el partido. Es uno de esos días en lo que no sale nada", remarcó el DT en conferencia de prensa.

En medio de este contexto, Villa Dálmine aprovechó su momento y pegó en dos momentos claves del partido: en el cierre del primer tiempo y en el tiempo de descuento del complemento. El primer gol lo hizo Ponzo, a los 40 minutos, y el segundo fue obra de Nievas, quien definió con categoría ante la salida de Mauro Casolli para sellar el triunfo en el tiempo agregado.

Embed "Tomás Ponzo"



Por el gol del jugador de Villa Dalmine ante Talleres de Remedios de Escalada. pic.twitter.com/R4XITzdzIi — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) April 14, 2026