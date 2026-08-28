Se viene el 11º Encuentro Regional de Mujeres: dónde y cuándo se hace

El año pasado se realizó el encuentro en Burzaco el mes que viene llegan a Monte Grande.

Una nueva jornada de organización, encuentro y construcción colectiva preparan en el marco del 11º Encuentro Regional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersex, Bisexuales y No Binaries de la zona Sur que se desarrollará en Monte Grande , el 5 de septiembre.

La jornada estará atravesada por la organización colectiva, la autogestión y el fortalecimiento de las redes comunitarias ya que el encuentro propone un espacio para compartir experiencias, poner en común las problemáticas que atraviesan los territorios y construir colectivamente herramientas frente a las desigualdades y las violencias.

Todos los años se hace el encuentro plurinacional que este año será en Córdoba en el oeste se hace como hace 30 años y en zona sur se hizo el décimo en Burzaco y ahora en Monte Grande", explicó una de las referentes de la organización.

Organizaciones, colectivos de todos lados se juntan a armar este evento que contará con talleres y actividades. Además, la jornada combinará espacios de intercambio, participación y organización.

Cómo será la jornada en Monte Grande

La actividad comenzará el sábado 5 de septiembre a las 10.30 en la Plaza de las Artes, donde se realizará el punto de encuentro para dar inicio a la jornada.

Desde las 11.30 se realizará la apertura formal del encuentro y se dará comienzo a los talleres de autodefensa, primeros auxilios y violencia digital.

A partir de las 12.30 habrá una feria autogestiva, destinada a compartir producciones y fortalecer los vínculos y redes entre quienes participan y luego a las 13.30, se llevará adelante una caravana hacia el Instituto 35, donde continuará la jornada con las rondas de debate.

A partir de las 14, las participantes se reunirán en diferentes espacios de discusión para abordar problemáticas vinculadas con la salud, el acceso a los cuidados y el derecho a decidir; el trabajo, la precarización, la organización y los derechos laborales; y la educación, con eje en la defensa de la educación pública, el acceso y la organización.

También, habrá rondas dedicadas a las violencias, para trabajar sobre redes de prevención, acompañamiento y respuestas colectivas, y a los derechos humanos, con una mirada puesta en la memoria, la organización y la defensa de los derechos conquistados.

Con accesibilidad comunicacional

Para las 16 está previsto el cierre en un espacio de conclusiones que buscará recuperar lo trabajado durante la jornada y proyectar nuevas formas de participación y organización territorial. Pero, como toda organización donde hay diversidades, adelantaron que en esta edición del encuentro habrá un equipo de Lengua de Señas Argentina (LSA) para fortalecer la accesibilidad comunicacional y garantizar la participación de personas sordas.

También habrá un espacio distendido y de calma sensorial, pensado para quienes necesiten contar con momentos de menor estímulo durante la jornada. "La organización considera que la participación de todes es fundamental para construir un Encuentro verdaderamente inclusivo. Por eso, este año se propone seguir derribando las barreras capacitistas que atraviesan los espacios y territorios", afirmaron.

Las agrupaciones que se unen para organizar el 11.º Encuentro Regional de Zona Sur apuntan a crear esa oportunidad para encontrarse, compartir saberes y experiencias. Fortalecer las redes construidas desde los territorios y recuperar la memoria de los encuentros anteriores con el objetivo de seguir construyendo colectivamente.