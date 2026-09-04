Cayó por una entradera mortal en Lomas de Zamora: los insólitos posteos de sus amigos

Tras la detención de “Cara de Bebé”, presunto líder de una banda que mató a un hombre durante en una entradera en Lomas de Zamora , se conocieron los insólitos mensajes que le dedicaron sus amigos al enterarse que lo habían arrestado.

La caída de Tomás Felice , de 23 años, fue noticia en los últimos días tras un operativo realizado por la Policía Federal Argentina en Remedios de Escalada . El joven está acusado de participar en un violento robo a una casa de Parque Barón el 10 de diciembre de 2024, en la que un grupo de delincuentes ató y mató a golpes a Alberto Espínola Castillo , de 64 años, para robarle sus ahorros.

Captura. Cayó un joven acusado de matar a un hombre durante una entradera en Lomas

Felice había sido detenido tras un minucioso rastreo de las redes sociales de sus amigos. Los investigadores llegaron a él porque aparecía en varias historias de Instagram . Tras la detención, la Policía siguió monitoreando las cuentas de estos jóvenes y se encontraron mensajes insólitos.

Apenas supieron sobre el arresto de “Cara de Bebé” (o “Cica”, su otro apodo), sus amigos empezaron a dedicarle mensajes de apoyo y no tuvieron reparos en mostrarse junto a él. “Hasta la vuelta compañero, te amo” , posteó uno de los jóvenes, en una foto donde ambos estaban en un boliche.

Posteos de los amigos del joven detenido por la entradera mortal en Lomas.

“Mal ahí compañero R8, que sea en la brevedad, Tomy amigo”, se podía leer en otra historia de Instagram, en la que había varios emojis de la Estatua de la Libertad. “R8″ significa “rocho” (“chorro” al revés), lo cual daba a entender que era un delincuente.

“Acá vamos a estar hermanito, siempre, sabelo lcdlg (la c… de la gorra)”, dijo otro de los jóvenes. Los investigadores hicieron capturas de todos estos posteos y los incorporaron a la causa.

Quiénes son los amigos de “Cara de Bebé”

Otro de los posteos que encontró la Policía.

Durante la investigación, se estableció que “Cara de Bebé” poseía una cuenta en una billetera virtual donde recibía pequeñas sumas de dinero de parte de amigos. A través del análisis de las redes sociales se supo que eran de la zona de Villa General Balcarce, en la localidad de Remedios de Escalada.

Ante esta situación, los efectivos de la Policía Federal realizaron discretos rastrillajes por la zona, hasta que vieron al imputado salir de un pasillo ubicado en la calle San Salvador al 3300. Inmediatamente lo arrestaron. Varias personas del barrio arrojaron piedras contra los policías durante el operativo.