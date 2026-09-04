sábado 05 de septiembre de 2026
Escribinos
4 de septiembre de 2026
Redes sociales.

Cayó por una entradera mortal en Lomas de Zamora: los insólitos posteos de sus amigos

Era el líder de una banda que mató a un hombre durante un robo en Lomas. Sus allegados pidieron su libertad: "Hasta la vuelta, compañero".

El joven detenido, apodado Cara de Bebé.

El joven detenido, apodado "Cara de Bebé".

La caída de Tomás Felice, de 23 años, fue noticia en los últimos días tras un operativo realizado por la Policía Federal Argentina en Remedios de Escalada. El joven está acusado de participar en un violento robo a una casa de Parque Barón el 10 de diciembre de 2024, en la que un grupo de delincuentes ató y mató a golpes a Alberto Espínola Castillo, de 64 años, para robarle sus ahorros.

Lee además
La detención del prófugo en Remedios de Escalada.
Captura.

Cayó un joven acusado de matar a un hombre durante una entradera en Lomas
El auto robado en el que iban los detenidos.
Persecución.

Iban en un auto robado, planeaban entraderas y los atraparon en Budge

Felice había sido detenido tras un minucioso rastreo de las redes sociales de sus amigos. Los investigadores llegaron a él porque aparecía en varias historias de Instagram. Tras la detención, la Policía siguió monitoreando las cuentas de estos jóvenes y se encontraron mensajes insólitos.

Los insólitos mensajes para el joven detenido

Posteos de los amigos del joven detenido por la entradera mortal en Lomas.

Posteos de los amigos del joven detenido por la entradera mortal en Lomas.

Apenas supieron sobre el arresto de “Cara de Bebé” (o “Cica”, su otro apodo), sus amigos empezaron a dedicarle mensajes de apoyo y no tuvieron reparos en mostrarse junto a él. “Hasta la vuelta compañero, te amo”, posteó uno de los jóvenes, en una foto donde ambos estaban en un boliche.

“Mal ahí compañero R8, que sea en la brevedad, Tomy amigo”, se podía leer en otra historia de Instagram, en la que había varios emojis de la Estatua de la Libertad. “R8″ significa “rocho” (“chorro” al revés), lo cual daba a entender que era un delincuente.

“Acá vamos a estar hermanito, siempre, sabelo lcdlg (la c… de la gorra)”, dijo otro de los jóvenes. Los investigadores hicieron capturas de todos estos posteos y los incorporaron a la causa.

Quiénes son los amigos de “Cara de Bebé”

Otro de los posteos que encontr&oacute; la Polic&iacute;a.

Otro de los posteos que encontró la Policía.

Durante la investigación, se estableció que “Cara de Bebé” poseía una cuenta en una billetera virtual donde recibía pequeñas sumas de dinero de parte de amigos. A través del análisis de las redes sociales se supo que eran de la zona de Villa General Balcarce, en la localidad de Remedios de Escalada.

Ante esta situación, los efectivos de la Policía Federal realizaron discretos rastrillajes por la zona, hasta que vieron al imputado salir de un pasillo ubicado en la calle San Salvador al 3300. Inmediatamente lo arrestaron. Varias personas del barrio arrojaron piedras contra los policías durante el operativo.

Temas
Seguí leyendo

Cayó un joven acusado de matar a un hombre durante una entradera en Lomas

Iban en un auto robado, planeaban entraderas y los atraparon en Budge

Estaba prófugo por un crimen y dos violentas entraderas: cayó en Lomas

Susto en Temperley por una amenaza de bomba en un colegio

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Fuerte operativo en el lugar.
Emergencia.

Susto en Temperley por una amenaza de bomba en un colegio

Las más leídas

Te Puede Interesar

Moria Casán fulminó Jorge Rial.  video
Se armó.

Moria Casán fue lapidaria con Jorge Rial: "Es un mal nacido"