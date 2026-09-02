Cayó un joven acusado de matar a un hombre durante una entradera en Lomas de Zamora

Detuvieron al jefe de una banda de delincuentes que habría participado en un brutal asesinato a golpes de un comerciante durante una entradera en Lomas de Zamora . Llevaba un año y nueve meses prófugo.

El crimen había ocurrido el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda de la calle Urunday al 800 , en el barrio Parque Barón . Cinco delincuentes entraron por la noche y ataron al comerciante Alberto Espínola Castillo, de 64 años , y a su esposa. Al hombre lo golpearon salvajemente hasta matarlo y le robaron sus ahorros.

Antecedentes. El detenido en Lomas por la entradera a una jubilada había estado preso por un secuestro

Captura. Le robó a una jubilada en una entradera y lo atraparon en Ingeniero Budge

La División Homicidios de la Policía Federal Argentina quedó a cargo de la búsqueda de la banda, tras recibir directivas de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Lomas de Zamora. Tras casi dos años de intensa búsqueda, lograron capturar al presunto jefe del grupo delictivo.

Se trata de Tomás Felice, de 23 años, conocido como “El Cica” o “Cara de Bebé” . Los agentes lo encontraron durante un operativo en Remedios de Escalada, partido de Lanús.

Así cayó el joven prófugo

El joven sería el líder de la banda que cometió la entradera en Lomas de Zamora.

Los investigadores descubrieron que Felice se había ido de su casa en Gerli y que había cerrado sus redes sociales tras el homicidio. Sin embargo, pudieron rastrear la billetera virtual que usaba y todos sus movimientos. El siguiente paso fue rastrear las redes sociales de los destinatarios de las transferencias que hacía “Cara de Bebé”. Eran sus amigos.

La Policía Federal no tardó en identificar a Felice en las historias de Instagram de los jóvenes. Fue muy fácil identificar por dónde se movía. Fue así como se organizó un operativo de vigilancia encubierta, hasta que encontraron al prófugo en la calle San Salvador al 3000.

El joven intentó escapar de la Policía y gente del barrio intentó defenderlo atacando a piedrazos a los agentes, pero finalmente pudieron llevárselo detenido.

Ahora el presunto jefe de la banda de delincuentes enfrentará cargos por “homicidio criminis causae en concurso real por robo en banda agravado”, delito que prevé la pena de prisión perpetua. Quedó a disposición de la UFI 4 de Lomas.