Iban en un auto robado, planeaban entraderas y los atraparon en Ingeniero Budge

La Policía de Lomas de Zamora detuvo en Ingeniero Budge a dos delincuentes que circulaban en un auto robado con elementos para realizar entraderas . Uno de ellos tenía pedido de captura por varios robos.

Según informaron fuentes policiales a La Unión , todo empezó cuando efectivos del Comando de Patrullas observaron un Renault 9 con varios hombres en su interior en el cruce de las calles Recondo y Ricardo Palma . Al intentar acercarse para identificarlos, el conductor aceleró y escapó.

Antecedentes. El detenido en Lomas por la entradera a una jubilada había estado preso por un secuestro

Captura. Le robó a una jubilada en una entradera y lo atraparon en Ingeniero Budge

Fue así como empezó una persecución para atrapar a los sospechosos. Los policías organizaron un operativo cerrojo junto a patrulleros de la zona hasta que pudieron interceptar al vehículo en el cruce de Canadá y la colectora de Camino Presidente Juan Domingo Perón -ex Camino Negro- .

Los sujetos dejaron abandonado el auto y salieron corriendo, pero dos de ellos fueron rápidamente alcanzados y reducidos. Se trataba de un hombre de 50 años con antecedentes y un joven de 23 .

Vinculados a entraderas

Herramientas generalmente utilizadas para cometer entraderas.

El mayor de los detenidos tenía pedido de captura por varios delitos: robo agravado en comisión en poblado y en banda, robo agravado por efracción y robo agravado por escalamiento.

Por su parte, el otro joven no tenía antecedentes, pero le incautaron una mochila en la que llevaba cuatro barretas, elementos generalmente utilizados para violentar puertas durante una entradera.

Como si fuera poco, al Renault 9 le habían cambiado la patente para ocultar que era robado. Tenía pedido de secuestro activo por “hurto” desde el 13 de agosto, solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3 de Esteban Echeverría.

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 10ª de Ingeniero Budge y quedaron a disposición de la UFI N°6 de Lomas de Zamora, que inició una causa por averiguación de ilícito, resistencia a la autoridad y encubrimiento.