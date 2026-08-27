jueves 27 de agosto de 2026
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27 de agosto de 2026
Tres detenidos.

Manejaban un auto robado en Llavallol y se sospecha que querían hacer entraderas

El vehículo tenía pedido de secuestro activo por un robo en Llavallol. Dentro del coche llevaban varios elementos sospechosos.

Elementos incautados a los detenidos.

Elementos incautados a los detenidos.

Detuvieron a tres hombres que se movilizaban por Avellaneda en un auto que había sido robado en la localidad de Llavallol. Les incautaron elementos sospechosos e investigan si estaban planeando cometer entraderas.

Todo comenzó cuando una alerta al sistema de emergencias 911 alertó sobre un Ford Focus negro que tenía pedido de secuestro por robo. Efectivos del Comando de Patrullas de Avellaneda recibieron el llamado y comenzaron a perseguirlo.

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Al llegar a la zona de Bolaños, tres hombres bajaron del vehículo y salieron corriendo por los pasillos de la zona. Los policías comenzaron a perseguirlos y organizaron un operativo cerrojo para poder atraparlos.

El auto había sido robado en Llavallol

Comisar&iacute;a 4&ordf; de Lomas de Zamora (Llavallol).

Comisaría 4ª de Lomas de Zamora (Llavallol).

Los tres sospechosos fueron rápidamente reducidos. Se trataba de tres hombres de 31, 39 y 42 años. Al chequear los datos del vehículos, se constató que la patente colocada no coincidía con la que figuraba en sus cristales.

El sistema informático despejó todas las dudas y confirmó las sospechas. El auto tenía un pedido de secuestro activo por “robo”, solicitado el 3 de agosto de 2026 por la Comisaría 4ª de Llavallol, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4 de Lomas de Zamora.

Como si fuera poco, la Policía les incautó una escalera telescópica, sogas, guantes, dos mochilas, herramientas manuales de corte y fuerza, clavos tipo “miguelitos” y pasamontañas. Todos elementos que son frecuentemente utilizados por delincuentes en entraderas.

Los tres sujetos fueron trasladados a la comisaría local y quedaron a disposición del magistrado interviniente, que investiga la procedencia del vehículo y el motivo por el cual trasladaban los elementos sospechosos.

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