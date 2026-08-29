sábado 29 de agosto de 2026
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29 de agosto de 2026
Unas fichas.

La esposa de un futbolista de la Selección Argentina se suma a MasterChef Celebrity

La próxima edición de MasterChef Celebrity sigue confirmando figuras y esposa de un jugador de la Selección Argentina se le animará a las cocinas.

Wanda Nara seguirá conduciendo MasterChef Celebrity.&nbsp;

Wanda Nara seguirá conduciendo MasterChef Celebrity. 

La nueva edición de MasterChef Celebrity, en Telefe, va completando su lista de participantes, donde habrá figuras de distintos ámbitos. Camila Galante, esposa del mediocampista de la Selección Argentina Leandro Paredes, aceptó la propuesta para sumarse al certamen de cocina.

La influencer y empresaria del rubro cosmético dejará de lado por un tiempo su bajo perfil habitual para debutar en la competencia culinaria que conducirá nuevamente Wanda Nara.

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Camila Galante aceptó el reto de exponer su talento gastronómico ante el público masivo, sumando un perfil fresco al certamen. Llega lista para demostrar sus habilidades en la cocina, más allá del mundo del fútbol", remarcan desde el entorno de la producción de Telefe.

Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, de la Selección Argentina, llega a MasterChef Celebrity.

Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, de la Selección Argentina, llega a MasterChef Celebrity.

Los confirmados de MasterChef Celebrity

Los primeros confirmados para MasterChef Celebrity fueron L-Gante y Luck Ra, dos nombres fuertes del mundo de la música que llegarán al programa para dar de qué hablar. Las siguientes figuras en confirmar su participación fueron Josefina "La China" Ansa y Lizy Tagliani.

Por un lado, tras afirmar que le gustaría sumarse al certamen, Julieta Poggio confirmó que se animará a cocinar en televisión, a pesar de no tener grandes habilidades. El otro famoso que competirá en el reality será Grego Rosello.

Además de los seis nombres confirmados, más el de Pablo Giralt, siguen circulando otros como posibles convocados para esta edición: Yanina Latorre, Lucila “La Tora” Villar, Dalma Maradona, Nora Colosimo —mamá de Wanda Nara—, Santi Talledo, Daniela Christiansson, Débora Nishimoto y Topa.

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