Wanda Nara y L-Gante se reencontrarán en MasterChef Celebrity

Wanda Nara y L-Gante tuvieron un romance que comenzó en 2022 y terminó definitivamente en 2025, en medio de un sinfín de idas y vueltas y de una alta exposición mediática. La conductora y el cantante volverán a verse en la nueva edición de MasterChef Celebrity.

La conducción de MasterChef Celebrity quedará nuevamente en manos de Wanda Nara y L-Gante es uno de los primeros confirmados en el exitoso certamen culinario de Telefe.

En la edición anterior funcionó muy bien los picantes cruces que tuvo Wanda Nara con Maxi López , el papá de sus tres hijos mayores, y ahora estará en las cocinas otro ex de la conductora.

Se espera que Wanda Nara y L-Gante tengan varias charlas recordando cómo fue la mediática relación que mantuvieron en su momento y que estos momentos luego estallen en las redes sociales.

¡ATENCIÓN! El primer nombre que revelamos de #MasterchefCelebrity es L-Gante#CortaPorLozano por Telefe pic.twitter.com/rxAry2AH2o — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) August 24, 2026

L-Gante y Luck Ra, confirmados en MasterChef Celebrity

Las cocinas más famosas del mundo vuelven a prenderse este año y regresa MasterChef Celebrity a la pantalla de Telefe en los próximos meses y todos quieren saber qué se viene en la próxima edición.

En el programa de Vero Lozano ae adelantó quiénes serán los integrantes de esta edición. El primero en ser develado fue L-Gante. El cantante y referente de la cumbia 420 probará suerte en las hornallas.

Luck Ra también se suma al juego como otra apuesta. Recién separado de La Joaqui, el cordobés promete ganar medallas o al menos sumar su chispa habitual. Tuvo un breve paso por el ciclo cuando acompañó a su ex durante una emisión, cuando la cantante fue una de las participantes.