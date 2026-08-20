Wanda Nara mostró cómo sigue su tratamiento por la leucemia

Wanda Nara fue diagnosticada con leucemia mieloide crónica en julio de 2023 y de inmediato comenzó un tratamiento en Fundaleu. La noticia fue filtrada por Jorge Lanata, sin consentimiento de la conductora, y luego ella misma confirmó su cuadro de salud.

Más allá de que recibió el alta, Wanda Nara se sigue haciendo controles cada un tiempo determinado. En aquel entonces, en medio de las idas y vueltas con Mauro Icardi , se los hacía en Buenos Aires y en Estambul, Turquía.

Mientras que ahora le tocó controlarse y decidió compartir con sus seguidores en las redes sociales cómo avanza su tratamiento. “Hoy arranqué así. Mi control y tratamiento que mucho no comparto con ustedes”, contó Wanda Nara junto con el video que compartió.

En el video se ven dos jeringas llenas más una tercera extracción en proceso. Además, varios tubos de extracción de sangre sobre la mesa.

El diagnostico de Wanda Nara

El diagnóstico de leucemia mieloide crónica llegó en julio de 2023 y marcó un antes y un después en la vida de Wanda Nara. A partir de ese momento, comenzó un tratamiento específico y se sometió a controles periódicos para monitorear su estado de salud, tanto en Argentina como en Turquía, país donde alternaba su residencia debido a los compromisos profesionales de su exesposo, Mauro Icardi.

Fue recién en diciembre de ese año cuando decidió hacer público el informe médico de la Fundación Fundaleu, donde por primera vez dio a conocer el diagnóstico exacto de su enfermedad.