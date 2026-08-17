Mauro Icardi fulminó a Benjamín Vicuña: "Cuando te hacés la víctima..."

Mauro Icardi salió al cruce contra Benjamín Vicuña luego de las declaraciones del actor chileno en PH: Podemos Hablar sobre que cómo padece la distancia con Magnolia y Amancio , los dos hijos que tuvo en su relación con la China Suárez.

Benjamín Vicuña habló sobre cómo convive con la idea de que sus hijos, Magnolia y Amancio, vivan a larga distancia y aseguró que "nadie le va a robar" el gran vínculo que tiene con ellos.

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Mauro Icardi futbolista recogió el guante con un extenso descargo donde le cuestionó la imagen que presenta Benjamín Vicuña en los medios. "Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra...", apuntó Mauro Icardi.

Luego, cuestionó el vínculo del cual habló Benjamín Vicuña: "Yo, más que preocuparme porque alguien pueda "robarte" el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos". "Más que eso, me preocuparía porque te quieran ver!!", sentenció el futbolista en las redes sociales.

El posteo de Mauro Icardi.

También reveló el número de veces que Benjamín Vicuña estuvo presente con sus hijos: "Hace casi 3 meses que estamos en Argentina. Casi 80 días. Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos. Pero de esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15/20 días. Después, frente a las cámaras, el discurso es otro".

A su vez, dio a entender que las declaraciones del actor fueron para conseguir la atención de los medios: "Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película".

Por último, comparó las palabras de Benjamín Vicuña con los dichos de su expareja Wanda Nara: "Dudosoo, denle un poco de cámara con mi respuesta. La debe andar necesitando, ya que acá en Argentina son tan generosos los programas berretas. Le estarán copiando el discurso a la parte que me compete?? Van por mal camino!!".

Para cerrar, posteó una foto de su baño, refiriéndose al nombre que las redes sociales le pusieron al actor cuando la China Suárez escribió una carta donde lo llamó "El papá del año" de manera irónica.