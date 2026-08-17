lunes 17 de agosto de 2026
Escribinos
17 de agosto de 2026
Se armó.

Mauro Icardi fulminó a Benjamín Vicuña: "Cuando te hacés la víctima..."

Mauro Icardi se expresó en las redes sociales luego de las declaraciones de Benjamín Vicuña en PH, donde habló sobre los hijos que tuvo con la China Suárez.

Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña.&nbsp;

Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña. 

Benjamín Vicuña habló sobre cómo convive con la idea de que sus hijos, Magnolia y Amancio, vivan a larga distancia y aseguró que "nadie le va a robar" el gran vínculo que tiene con ellos.

Lee además
Wanda Nara, recién llegada a la Argentina. 
Todo mal.

Wanda bancó el embargo de la "Casa de los sueños" de Icardi
Wanda Nara y Mauro Icardi, enfretados. 
Fuerte.

Polémico video de las hijas de Wanda y Mauro Icardi: "Es angustiante"

La respuesta de Mauro Icardi

Mauro Icardi futbolista recogió el guante con un extenso descargo donde le cuestionó la imagen que presenta Benjamín Vicuña en los medios. "Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra...", apuntó Mauro Icardi.

Luego, cuestionó el vínculo del cual habló Benjamín Vicuña: "Yo, más que preocuparme porque alguien pueda "robarte" el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos". "Más que eso, me preocuparía porque te quieran ver!!", sentenció el futbolista en las redes sociales.

El posteo de Mauro Icardi.

El posteo de Mauro Icardi.

También reveló el número de veces que Benjamín Vicuña estuvo presente con sus hijos: "Hace casi 3 meses que estamos en Argentina. Casi 80 días. Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos. Pero de esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15/20 días. Después, frente a las cámaras, el discurso es otro".

A su vez, dio a entender que las declaraciones del actor fueron para conseguir la atención de los medios: "Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película".

Por último, comparó las palabras de Benjamín Vicuña con los dichos de su expareja Wanda Nara: "Dudosoo, denle un poco de cámara con mi respuesta. La debe andar necesitando, ya que acá en Argentina son tan generosos los programas berretas. Le estarán copiando el discurso a la parte que me compete?? Van por mal camino!!".

Para cerrar, posteó una foto de su baño, refiriéndose al nombre que las redes sociales le pusieron al actor cuando la China Suárez escribió una carta donde lo llamó "El papá del año" de manera irónica.

Temas
Seguí leyendo

Wanda bancó el embargo de la "Casa de los sueños" de Icardi

Polémico video de las hijas de Wanda y Mauro Icardi: "Es angustiante"

Icardi y la China, en otro escándalo en un boliche: "Una morocha"

El mensaje de Lali a Pedro Rosemblat por el estreno de su unipersonal

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Alejandra Maglietti no muestra a su pareja. 
¿Qué onda?

Alejandra Maglietti contó por qué no muestra a su pareja

Las más leídas

Te Puede Interesar

El homicidio en Budge quedó grabado por una cámara de seguridad.
Homicidio.

Mataron a un hombre en Budge: hay un detenido e investigan una posible venganza