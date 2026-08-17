El mensaje de Lali Espósito a Pedro Rosemblat por el estreno de su unipersonal

Pedro Rosemblat estrenó su unipersonal, “Get”, en el Teatro Astros, en una nueva aventura artística del creador del streaming Gelantina. Lali Espósito estuvo presente en el debut y utilizó su cuenta de Instagram para felicitar públicamente a su novio.

“¡Felicitaciones, amor mío! Espectacular Get. Un arrojo necesario y potente”, escribió Lali Espósito en su dedicatoria ra Pedro Rosemblat.

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Además, la artista reconoció el trabajo conjunto con Nico Spacca y Soledad Guarnaccia, destacando el esfuerzo del equipo detrás de escena.

Para el estreno, Lali Espósito lució un vestido rojo de acabado brillante y efecto satinado, de cuello alto y con una falda asimétrica que aportó movimiento al conjunto. La banfileña completó su impresionante vestuario con botas negras de caña media, taco alto y puntera marcada.

Cómo es el unipersonal de Pedro Rosemblat

“Get” se define como un show interactivo que introduce una modalidad inédita en Argentina. El espectáculo combina humor, archivos audiovisuales, pantallas, la participación activa del público y plantea una pregunta central: qué hacer con la época actual.

Un aspecto distintivo de la propuesta es la competencia por un premio de $1.000.000, que al finalizar la función se distribuye entre los asistentes de acuerdo con su desempeño durante el evento.

La organización recomienda al público asistir con el celular cargado, ya que la tecnología es un elemento clave en la experiencia.