lunes 17 de agosto de 2026
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17 de agosto de 2026
Tristeza.

La actriz Hayden Panettiere, protagonista de "Scream", murió a los 36 años

La actriz, modelo y cantante Hayden Panettiere saltó a la fama como protagonista de la saga de cine de terror "Scream" y de exitosas series.

&nbsp;Hayden Panettiere había comenzado su carrera en la niñez.&nbsp;

 Hayden Panettiere había comenzado su carrera en la niñez. 

"Con profunda tristeza compartimos la trágica noticia del fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla", declaró su padre, Skip Panettiere, en un comunicado.

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El padre de la actriz, quien no informó las causas del fallecimiento, pidió además privacidad "mientras la familia se toma un tiempo para asimilar esta pérdida inimaginable".

Entre el cine y las series televisivas

Hayden Panettiere, quien comenzó su carrera como estrella infantil y desarrolló una larga trayectoria en televisión y cine, es recordada por su papel como Claire Bennet en la exitosa serie "Héroes".

También protagonizó "Remember the Titans" ('Duelo de Titanes'), "Raising Helen"('Educando a Helen' o 'Mamá a la fuerza'), "Ice Princess" ('Sueños sobre hielo' o 'Soñando, soñando... triunfé patinando') y "Scream 4".

Criada en Palisades, Nueva York, su madre era actriz de telenovelas y su padre capitán del cuerpo de bomberos. De niña, apareció en populares series de televisión como "Ally McBeal" y "Malcolm in the Middle".

La actriz Hayden Panettiere era madre de una hija.

La actriz Hayden Panettiere era madre de una hija.

Hyaden Panettiere habló abiertamente sobre sus dificultades personales desde su infancia hasta la edad adulta en sus memorias tituladas "This Is Me: A Reckoning" y publicadas en mayo.

La artista era madre de una hija, Kaya Klitschko, nacida en 2014, con su expareja, el campeón de peso pesado de boxeo Wladimir Klitschko.

Su hermano, Jansen Panettiere, falleció repentinamente en febrero de 2023 a causa de cardiomegalia (agrandamiento del corazón) y complicaciones en la válvula aórtica, según informó su familia en un comunicado. Tenía 28 años.

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