domingo 19 de abril de 2026
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19 de abril de 2026
Grave.

Una actriz acusó a Katy Perry de abuso sexual: "Me pasó la vagina por..."

Ruby Rose aseguró que sufrió abuso sexual por parte de Katy Perry en una disco de Australia. El representante de la cantante dio su versión.

Fuerte acusación contra Katy Perry.&nbsp;

Fuerte acusación contra Katy Perry. 

La actriz australiana Ruby Rose aseguró que fue víctima de un abuso sexual de Katy Perry en una discoteca de Melbourne hace 20 años. Los hechos negados categóricamente por el representante de la cantante estadounidense, que aseguró que son "mentiras peligrosas e imprudentes".

Ruby Rose contó este en su cuenta de Threads que cuando tenía poco más de 20 años (ahora tiene 40), la cantante la vio descansando sobre el regazo de su mejor amiga.

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Katy Perry "se agachó, se bajó la ropa interior y me restregó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella", explicó la actriz, conocida por su trabajos en series como 'Orange is the New Black' o 'Batwoman'.

"Después vomité sobre ella, conté la historia públicamente, pero la cambié a una 'graciosa anécdota de borracha' porque no sabía cómo manejarlo de otra manera", señaló la actriz, que reconoció que posteriormente Katy Perry la ayudó a obtener su visado estadounidense.

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Katy Perry dio su versión.

Katy Perry dio su versión.

La versión de Katy Perry

En un comunicado enviado a la revista Variety, el representante de Katy Perry rechazó las acusaciones contra la cantante y dio su versión.

Y aseguró que Ruby Rose "tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en las redes sociales contra varias personas, acusaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados".

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