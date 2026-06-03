Banfield tendrá un Encuentro por los Animales con actividades comunitarias

La Plaza del Campeón de Banfield va a tener un Encuentro por los Animales en Comunidad con diferentes servicios gratuitos y actividades organizadas por el Municipio.
La jornada del Municipio en la Plaza del Campeón contará con atención veterinaria gratuita y charlas con rescatistas y proteccionistas.
La Plaza del Campeón de Banfield va a tener un Encuentro por los Animales en Comunidad con diferentes servicios gratuitos y actividades organizadas por el Municipio.
La jornada se realizará este sábado, de 14.30 a 17.30, en la plaza céntrica ubicada entre las calles Vergara y Maipú. "Es un espacio pensado para compartir experiencias, fortalecer redes de colaboración y seguir construyendo acciones colectivas por los animales", señalaron desde el Municipio.
Los vecinos podrán llevar a sus perros y gatos para que reciban la vacunación antirrábica, desparasitaciones y reservar turnos para castraciones en el Hospital de Animales. También habrá actividades de difusión sobre adopciones conscientes, recepción de donaciones para animales rescatados y un espacio de intercambio de información y experiencias entre rescatistas y proteccionistas.
El Municipio se encarga de recorrer los barrios para garantizar y promover un cuidado integral. A principios de mayo desplegaron un operativo en el Parque Diego Armando Maradona de Fiorito, donde más de 80 personas pudieron castrar a sus perros y gatos. Mientras que en el marco del Día del Animal, a fines de abril hicieron más de 80 castraciones gratuitas en Albertina y una encuentro en la Plaza Grigera de Lomas que tuvo feria de proteccionistas, charlas informativas, atención veterinaria y pintura en vivo.
Para fortalecer la atención veterinaria, se incorporó un vehículo equipado con quirófano, consultorios, camilla y bachas. "Vecinas y vecinos nos venían planteando la necesidad de que los animales sean atendidos en sus barrios. Hoy, eso es una realidad ya que contamos con un trailer completamente equipado y con capacidad para realizar dos cirugías en simultáneo, además de los servicios de vacunación y desparasitación", destacaron.
Con la participación de 60 vecinos, el Municipio dio un curso de Paseadores Caninos en el Hospital de Animales con el objetivo de generar nuevas oportunidades de salida laboral y reforzar el compromiso con la sanidad animal.
En las próximos días arrancará la segunda edición de la capacitación que ya tiene cupos completos y está diseñada para ofrecer formación técnica y práctica a las personas interesadas en profesionalizar esta actividad, promoviendo estándares de seguridad y respeto por las normas de convivencia urbana durante los paseos. Los paseadores aprenderán sobre comportamiento canino, prevención de accidentes y la importancia de la recreación para las mascotas.