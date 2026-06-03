miércoles 03 de junio de 2026
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3 de junio de 2026
Este sábado.

Banfield tendrá un Encuentro por los Animales con actividades comunitarias

La jornada del Municipio en la Plaza del Campeón contará con atención veterinaria gratuita y charlas con rescatistas y proteccionistas.

En Banfield habrá diferentes actividades para los vecinos y sus mascotas.

En Banfield habrá diferentes actividades para los vecinos y sus mascotas.

La Plaza del Campeón de Banfield va a tener un Encuentro por los Animales en Comunidad con diferentes servicios gratuitos y actividades organizadas por el Municipio.

La jornada se realizará este sábado, de 14.30 a 17.30, en la plaza céntrica ubicada entre las calles Vergara y Maipú. "Es un espacio pensado para compartir experiencias, fortalecer redes de colaboración y seguir construyendo acciones colectivas por los animales", señalaron desde el Municipio.

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Los vecinos podrán llevar a sus perros y gatos para que reciban la vacunación antirrábica, desparasitaciones y reservar turnos para castraciones en el Hospital de Animales. También habrá actividades de difusión sobre adopciones conscientes, recepción de donaciones para animales rescatados y un espacio de intercambio de información y experiencias entre rescatistas y proteccionistas.

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En abril se hizo un encuentro por el Día del Animal en la Plaza Grigera.

En abril se hizo un encuentro por el Día del Animal en la Plaza Grigera.

El Municipio se encarga de recorrer los barrios para garantizar y promover un cuidado integral. A principios de mayo desplegaron un operativo en el Parque Diego Armando Maradona de Fiorito, donde más de 80 personas pudieron castrar a sus perros y gatos. Mientras que en el marco del Día del Animal, a fines de abril hicieron más de 80 castraciones gratuitas en Albertina y una encuentro en la Plaza Grigera de Lomas que tuvo feria de proteccionistas, charlas informativas, atención veterinaria y pintura en vivo.

Para fortalecer la atención veterinaria, se incorporó un vehículo equipado con quirófano, consultorios, camilla y bachas. "Vecinas y vecinos nos venían planteando la necesidad de que los animales sean atendidos en sus barrios. Hoy, eso es una realidad ya que contamos con un trailer completamente equipado y con capacidad para realizar dos cirugías en simultáneo, además de los servicios de vacunación y desparasitación", destacaron.

Dan cursos gratuitos de paseadores de perros en Lomas de Zamora

Con la participación de 60 vecinos, el Municipio dio un curso de Paseadores Caninos en el Hospital de Animales con el objetivo de generar nuevas oportunidades de salida laboral y reforzar el compromiso con la sanidad animal.

En las próximos días arrancará la segunda edición de la capacitación que ya tiene cupos completos y está diseñada para ofrecer formación técnica y práctica a las personas interesadas en profesionalizar esta actividad, promoviendo estándares de seguridad y respeto por las normas de convivencia urbana durante los paseos. Los paseadores aprenderán sobre comportamiento canino, prevención de accidentes y la importancia de la recreación para las mascotas.

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