Gino Santilli, arquero de Banfield: "Me encantaría atajar en el Lencho"

Gino Santilli tuvo su noche soñada. La de ser el arquero titular de Banfield frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda. Salió todo redondo, buen desempeño y triunfo altamente festejado por los dirigidos por Pedro Troglio de cara al futuro.

En la semana se instaló el interés de Universidad de Chile por Facundo Sanguinetti , hubo marcha atrás, pero ahora nuevamente Vélez Sarsfield tiene como opción al arquero. Quizás por esto, el entrenador dio un golpe de timón sacando del equipo al capitán.

“Tengo una muy buena relación con él desde siempre”, comentó Gino Santilli sobre Facundo Sanguinetti. “Compartimos categoría juntos, en Reserva, en Primera, y siempre diciéndonos poco nos decimos mucho en la realidad. Somos compañeros todos los días, vamos para adelante, siempre que él ataje voy a estar ahí y siempre que yo ataje él va a estar ahí, lo tengo más que claro y fueron todas palabras de elogios, la tranquilidad de que estamos juntos”, agregó.

El oriundo de Empalme Villa Constitución había custodiado el arco de Banfield en abril de 2021 , cuando con 19 años debió saltar a la cancha de urgencia debido a un brote de COVID-19 en el plantel profesional.

Lo tomó como el verdadero debut

Por eso, asume como su debut este partido contra la Academia de Avellaneda. “Hablando en criollo fue mi debut real. Si bien esa vez fue el día más feliz de mi vida, tenía 19 años y pude cumplir mi sueño. Fue un poco accidentado todo, no me sentía por ahí preparado como me siento hoy en día (con 24 años) y volver al club a ver si se esperaba un poco estos ocho meses, pero la verdad que lo disfruté al partido, me sentí bien y lo más importante es que sumamos de a tres, tuvimos el arco en cero, así que fue redondo para mí”, dijo el arquero.

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Ahora, el deseo pasa por defender el arco en el estadio Florencio Sola. Pero, primero hay un partido con Ferro Carril Midland por Copa Argentina y después por el Torneo Clausura visitará a Newell’s. Recién ante River Plate podría tener su estreno en Peña y Arenales si el DT lo decide.

“Es el sueño de uno que estuvo en la pensión, que vivió todo lo que vivió, con Banfield tengo un cariño muy grande, entonces me encantaría atajar en el Lencho, pero vamos paso a paso, partido a partido. Ahora el martes tenemos un partido muy importante por Copa Argentina, al que le toque va a estar a la altura”, cerró el portero.