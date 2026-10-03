Baja natalidad en Argentina: los varones quieren ser padres, pero el cuidado recae en mujeres.

La baja natalidad en Argentina convive con un fuerte deseo de paternidad entre los varones: el 54% de quienes tienen entre 18 y 45 años no alcanzó la cantidad de hijos que quisiera, según una encuesta nacional de UNFPA que también expone diferencias en las tareas de cuidado.

La paternidad continúa teniendo un peso importante en las expectativas de los varones argentinos. El estudio Deseos reproductivos en la encrucijada. Motivaciones y barreras para decidir en un contexto de baja natalidad, elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina, relevó las intenciones reproductivas de la población.

Reclamo gremial. Paro docente: fuerte adhesión en la región contra la violencia en las escuelas

Preocupación. La pobreza creció en el primer semestre del año y se ubicó en 32,3%

Entre los varones de 18 a 45 años, el 54% todavía no alcanzó la cantidad de hijos que desearía tener. La valoración de la paternidad también aparece con fuerza entre los más jóvenes: el 56% de quienes tienen entre 18 y 24 años considera importante o indispensable tener hijos para alcanzar una vida plena.

Ese porcentaje es del 34% entre las mujeres de la misma franja etaria, de acuerdo con la investigación.

“Comprender cómo los varones imaginan la paternidad, qué expectativas tienen y qué lugar ocupan los cuidados en sus decisiones es fundamental para analizar el escenario demográfico del país”, sostuvo Mariana Isasi, jefa de Oficina de UNFPA en Argentina.

La crianza cotidiana sigue marcada por diferencias

El estudio también muestra una distancia entre el deseo de ser padre y la participación en las tareas domésticas y de cuidado. Los varones tienen mayor presencia en actividades recreativas, como jugar con sus hijos, pero su involucramiento es menor en responsabilidades vinculadas con las necesidades básicas, la salud y el aseo.

Según la encuesta, solo el 21% de los varones asume un rol activo en las tareas cotidianas de cuidado más allá del juego.

Esta distribución también puede influir en las decisiones reproductivas. El 18% de las mujeres que tuvieron menos hijos de los que hubieran deseado señaló que el bajo involucramiento de su pareja en las tareas de cuidado y del hogar incidió en esa decisión.

Los temores y las motivaciones frente a la paternidad

La posibilidad de que la llegada de un hijo afecte la relación de pareja aparece como una preocupación para el 33% de los varones, frente al 22% de las mujeres. Es la única preocupación relevada en la que el porcentaje masculino supera al femenino.

Al mismo tiempo, el 73% de los varones considera que tener un hijo fortalece el vínculo de pareja. Entre las mujeres, esa percepción alcanza al 51%.

La investigación también identifica otras motivaciones con mayor presencia entre los varones, como el deseo de tener un hijo de determinado sexo, preservar el apellido o el patrimonio, confirmar la propia fertilidad y obtener reconocimiento social asociado a la paternidad.

Los resultados permiten observar una de las dimensiones vinculadas con la baja natalidad en Argentina: existe un deseo de formar o ampliar una familia entre muchos varones, pero su concreción se relaciona con las condiciones económicas, los proyectos de vida y la distribución de las responsabilidades de cuidado.

El estudio fue desarrollado junto con la consultora Voices! y contempla las motivaciones y barreras que atraviesan las decisiones reproductivas en el país.