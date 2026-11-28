Para fortalecer el cuidado del ambiente y promover hábitos saludables, el Municipio sigue capacitando y entregando equipamiento a los clubes de barrio de Lomas de Zamora .

En el Club Latino , de Fiorito , y en el Club Alumni , de Turdera , los chicos que practican deportes aprendieron sobre la importancia de la separación de residuos y el reciclado . También recibieron cestos, tachos y campanas de reciclaje para fortalecer las prácticas dentro de cada sede.

Más de 50 instituciones que ya son parte del programa Mi Club Recicla. "Los clubes se convierten en referentes no solo en el ámbito deportivo, sino también en la concientización de los vecinos, enseñando la importancia de reducir, reutilizar y reciclar para construir un futuro más sustentables", destacaron desde la Secretaría de Relaciones con la Comunidad en relación a la iniciativa en conjunto con la Secretaría de Ambiente y la Subsecretaría de Relaciones Institucionales .

Además, en los clubes de barrio se llevan adelante plantaciones de árboles y erradicaciones de microbasurales para evitar focos de contaminación. Los talleres de reciclado también llegan a centros de jubilados, jardines y escuelas .

Recolección diferenciada de residuos en Lomas de Zamora

En Lomas se desarrolla el programa de recolección domiciliaria diferenciada Día Verde, que consiste en retirar los materiales reciclables por la puerta de las casas de los vecinos. En esta primera etapa, se lleva adelante los lunes en Llavallol, martes en Santa Catalina, miércoles en Banfield, jueves en Temperley y Turdera, y los sábados en Lomas.

Siempre antes de las 10 de la mañana, los vecinos de cada localidad pueden separar sus residuos (papel, cartón, plástico, vidrio y metal) y sacarlos al cesto de la calle en una bolsa con un sticker que los identifique. Los trabajadores de las cooperativas se llevarán los bolsas de los domicilios para seguir avanzando con el proceso de tratamiento y reutilización. Los stickers se pueden pedir en los Centros de Gestión Municipal (CGM) o descargarlos en la web oficial.

En los distintos barrios también hay Puntos de reciclaje donde los vecinos pueden llevar papel, cartón, plásticos, vidrios y metales (siempre deben estar limpios y secos para facilitar su recuperación). En la web del Municipio hay un mapa con todos los puntos de reciclaje y sus direcciones.