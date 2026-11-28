Los primeros meses de vida de un bebé marcan el comienzo de una historia que merece todos los cuidados y acompañamiento. En Lomas de Zamora , el Municipio entrega cunas y ajuares a madres de recién nacidos y realiza un seguimiento con turnos médicos, controles de salud y vacunación durante el primer año de vida.

A través del programa Cunitas de la Comunidad , en lo que va del año ya entregaron más de 480 kits de crianza compuesto por una cuna, ajuar, colchón, bolso y cambiador. "Acompañamos los procesos de gestación y a los bebés desde el momento del nacimiento. En cada uno de los barrios hacemos recorridos para entregar cunitas con su ajuar a cada uno de los bebés nacidos en el sistema público de Lomas y también acercamos turnos de controles médicos tanto para la mamá como para los bebés", expresó la secretaria de Salud, Luciana Angueira.

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Las cunitas que reciben las vecinas están confeccionadas por emprendedores que son convocados por el Municipio para impulsar el trabajo y la producción a nivel local. "Gracias al Municipio pudimos tener su primer cunita, que es muy práctica y la puedo trasladar a mi trabajo. También me trajeron un montón de cosas para la bebé y me asesoraron incluso con cuestiones médicas y de documentación, así que estoy super agradecida porque yo soy mamá sola y recibir esta ayuda es una bendición", destacó Daniela, una de las madres alcanzadas por el programa.

La iniciativa también vincula a las vecinas con el sistema de salud pública para garantizar una atención integral. "El programa nos permite hacer un seguimiento exhaustivo de cada mamá y su bebé, controlando la libreta de vacunación y los chequeos médicos necesarios hasta el primer año de vida", indicó Angueira.

Fortalecen la alimentación de embarazadas y niños de Lomas

En Lomas de Zamora sigue la entrega de kits de alimentos para fortalecer la nutrición de embarazadas y niños de hasta 5 años. El programa del Municipio incluye un seguimiento cercano a cada una de las familias con controles de salud y talleres sobre hábitos saludables.

La alimentación durante la gestación y la primera infancia son fundamentales para tener un crecimiento y desarrollo saludable. Frente al ajuste del Gobierno Nacional que impacta en el consumo de las familias, el Municipio de Lomas y el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires lanzaron el programa Impulsoras de la Comunidad para acompañar a las personas en situación de vulnerabilidad social.

Sigue la entrega de kits para cuidar la alimentación de las familias.

En Santa Catalina, Albertina, Fiorito, Budge, Lamadrid, San José, Parque Barón y Centenario entregaron kits nutricionales para embarazadas y niños de 0 a 5 años. Cada familia se llevó bolsones con frutas, verduras, legumbres, pescado, huevos, leche y agua. La particularidad es que muchos de estos alimentos son producidos en la Reserva Santa Catalina, donde hay una huerta de 3 hectáreas.

Las Impulsoras de la Comunidad son una red de mujeres que cuidan y hacen un seguimiento personalizado para acompañar el cambio en la alimentación de cada familia y la asistencia a los controles médicos.