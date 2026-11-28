Nicolás Domingo aparece en la órbita de Ferro para ser el nuevo entrenador.

Tras confirmarse la salida de Juan Manuel Sara al frente del plantel profesional, la dirigencia de Ferro Carril Oeste puso en marcha la búsqueda de un nuevo entrenador para afrontar la próxima temporada de la Primera Nacional. En ese escenario, el nombre de Nicolás Domingo, actual director técnico de Temperley, comenzó a ganar fuerza.

La desvinculación de Sara, quien optó por no renovar su vínculo luego de la eliminación en la primera fase del Reducido, obligó al director deportivo del club, Pablo Frontini, a evaluar distintos perfiles para encabezar el proyecto futbolístico de 2027. Dentro de esa lista de candidatos, el exmediocampista figura como una de las opciones que mayor consenso genera por su presente reciente en la categoría.

El respaldo de su campaña en Temperley El interés de Ferro se sustenta en la sólida labor que Nicolás Domingo llevó adelante durante este 2026 en Temperley, en lo que significó su primera experiencia oficial como entrenador principal. Al mando del conjunto Gasolero, logró consolidar una identidad competitiva que le permitió finalizar en el tercer puesto de la tabla general durante la etapa regular y clasificar al torneo Reducido por el segundo ascenso.

De todas maneras, Temperley no pudo avanzar en los octavos de final y quedó eliminado en octavos de final ante Ciudad Bolívar. Igualmente, la campaña de Nicolás Domingo en Temperley llamó la atención de diferentes clubes y hasta hubo sondeos por parte de Banfield para contar con sus servicios. Ahora aparece la chance de Ferro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @mundialverdolaga Un escenario abierto y con competencia Si bien en Caballito valoran su conocimiento de la división y su capacidad de gestión de grupo, la negociación no se presenta sencilla. Por un lado, la comisión directiva de Ferro también analiza otras alternativas en carpeta —entre las que trascendieron nombres como Leandro Stillitano, Mariano Echeverría, Mariano Toedtli y la dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez— antes de tomar una determinación definitiva. De esta manera, los próximos días serán determinantes para definir si Ferro avanza formalmente con una propuesta para seducir al técnico de Temperley o si inclina la balanza hacia otro de los apellidos que integran la nómina de la secretaría técnica.

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