Tini Stoessel rompió el silencio y habló por primera vez públicamente de los abusos que sufrió en su vida y fue muy categórica con sus palabras. En diálogo con el medio Vogue Latinoamérica, la cantante se sinceró: “Es necesario hablar”.

En Puro Show, en El Trece , repasaron los momentos más destacados de la entrevista y se centraron en la reflexión de Tini Stoessel sobre su experiencia compartida con otras mujeres de la industria.

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“No hubo una mujer con la que yo haya hablado que no haya experimentado una situación de abuso en su vida. De todas las mujeres con las que hablé, no hubo una”, contó Tini Stoessel.

La cantante se refirió a cuestiones que son cotidianas para muchas mujeres, como preguntarle a una amiga si llegó bien, pedirle que comparta la ubicación, estar atenta a los vasos en un boliche y no salir sin avisar.

“El animarse si no es denunciar es hablar, es contar, es decir. No lo digo como ‘háganlo’, porque la realidad es que entiendo perfectamente lo difícil que es. Hoy entendí, después de muchos procesos míos también personales, que es necesario hablar”, expresó Tini Stoessel.

En la entrevista, la cantante agregó: “Es como que parecemos que estamos hablando solas muchas veces”, al referirse a la falta de ciertas conversaciones entre los hombres.

Tini Stoessel, a corazón abierto.

La infancia de Tini Stoessel

Tini Stoessel sostuvo que su infancia estuvo marcada por la culpa y el pedir perdón constantemente. “Yo me acuerdo de esa Martina. Yo me acuerdo de cómo era”, dijo sobre la exposición que tuvo en Violetta.

“Había cosas mías que eran autorreflejos de que me digan ‘hola’ por la calle y yo decir ‘perdón’”, ejemplificó en la entrevista con Vogue con unas reveladoras declaraciones.