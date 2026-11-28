Gustavito de Los Tulipanes se suma al festival "Unidos por Escalada".

La música será una de las protagonistas de una jornada que tendrá un objetivo solidario. Los Tulipanes compartirán escenario con Ráfaga y Los Auténticos Decadentes en un encuentro que busca reunir fondos para asistir a los damnificados y colaborar con la reconstrucción de las viviendas y los comercios afectados.

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Gustavito contó que la respuesta de la banda fue inmediata, a pesar de encontrarse en plena temporada de presentaciones. Tras conversar con sus compañeros y explicarles el propósito del evento, todos estuvieron de acuerdo en participar.

El cantante, que vive en Banfield, expresó su tristeza por lo ocurrido en Remedios de Escalada y señaló que conoce a personas que sufrieron las consecuencias de la explosión.

Además, destacó el valor de compartir una iniciativa de estas características con otros referentes de la música popular. Los Tulipanes están celebrando sus 30 años de trayectoria y consideran que participar de acciones solidarias también forma parte de su compromiso como artistas.

"En estos momentos es cuando nos gusta estar presentes", expresó Gustavito, quien invitó a los vecinos de la región a sumarse, colaborar y difundir la propuesta.

Cómo será Unidos por Escalada con Los Tulipanes

El festival se realizará el sábado 12 de diciembre de 2026, a partir de las 18, en la Plaza Mariano Moreno, ubicada en avenida Hipólito Yrigoyen 6200, en Remedios de Escalada.

La jornada contará con las presentaciones de:

Ráfaga.

Los Auténticos Decadentes.

Los Tulipanes.

También habrá propuestas gastronómicas, rifas y sorteos para acompañar la recaudación.

Cómo colaborar con los damnificados de Escalada

Quienes quieran realizar una contribución económica podrán hacerlo a través de la cuenta de la Fundación PUPI, institución que administra los fondos junto con el trabajo de distintas organizaciones y entidades que participan de la iniciativa.

Datos para colaborar:

Alias: UNIDOS.ESCALADA

Titular: Fundación PUPI

Banco: Santander

CBU: 072074042000000078104

Lo recaudado será destinado a asistir a las familias damnificadas y contribuir a la reconstrucción de las viviendas y los comercios afectados por la explosión.

Gustavito también remarcó que no es necesario asistir al festival para ayudar y que cada aporte puede marcar una diferencia en la recuperación de los vecinos de Remedios de Escalada.