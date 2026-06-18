viernes 19 de junio de 2026
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18 de junio de 2026
¿Qué onda?

Gustavito, el papá de Ian Lucas, contó detalles del romance de su hijo

Ian Lucas blanqueó su romance con Renata Mónaco, y Gustavito reveló inesperadas intimidades del nuevo noviazgo de su hijo.

Gustavito habló del romance de Ian Lucas.&nbsp;

Gustavito habló del romance de Ian Lucas. 

En pocas palabras

  • Ian Lucas confirmó su romance con la modelo Renata Mónaco, blanqueando la relación tras ser enviado al frente por Marley.
  • Gustavito, padre de Ian Lucas y líder de Los Tulipanes, reveló intimidades del nuevo noviazgo, expresando dudas sobre las fechas pero asegurando la lealtad de su hijo.
  • Ian Lucas conoció a Renata Mónaco en Punta del Este a fines de 2025, coincidiendo con un momento en el que Evangelina Anderson habría intentado contactarlo.
  • Gustavito aclaró que su hijo no tuvo una relación formal con Evangelina Anderson, sino con otra influencer con la que terminó antes de MasterChef Celebrity.
Resumen generado por Thinkindot AI

Luego de su polémico romance con Evangelina Anderson, Ian Lucas confirmó su relación con la modelo Renata Mónaco. Gustavito, líder de Los Tulipanes y el papá del influencer banfileño, hizo una picante declaración sobre el nuevo noviazgo de su hijo.

Ian Lucas está en Estados Unidos, cubriendo el Mundial 2026 junto con Marley y el conductor de Telefe lo mandó al frente, por lo que él decidió blanquearlo. De todos modos, Gustavito al hablar sobre nuevo romance del ganador de MasterChef Celebrity despertó la polémica.

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Santiago Sposato reveló, en el programa Primicias Ya, que Ian Lucas conoció a Renata Mónaco en Punta del Este, a fines de 2025. En esa época, Evangelina Anderson estaba en Uruguay y habría intentado encontrarse con él después de su cruce en MasterChef Celebrity, pero él la evitó. Por eso, comenzaron las dudas.

Qué contó Gustavito sobre el romance de Ian Lucas

Gustavito, el líder de Los Tulipanes habló con Marina Calabró y Luis Ventura sobre la nueva relación de su hijo y contó algunas intimidades. "Lo de las fechas no me termina de cerrar porque es un pibe muy leal", expresó el papá de Ian Lucas.

"Él está muy contento. Lo de las fechas no me termina de cerrar porque es un pibe muy leal, cuando se pone con alguien es porque ya cortó con la persona anterior. Trajo una sola novia a casa", explicó.

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De todos modos, Gustavito insistió en que su hijo no tuvo una relación formal con Evangelina Anderson y él se refería a la exnovia de Ian Lucas, otra influencer con la que terminó poco antes de comenzar MasterChef Celebrity.

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