Gustavito, el papá de Ian Lucas, contó detalles del romance de su hijo

Luego de su polémico romance con Evangelina Anderson , Ian Lucas confirmó su relación con la modelo Renata Mónaco. Gustavito, líder de Los Tulipanes y el papá del influencer banfileño, hizo una picante declaración sobre el nuevo noviazgo de su hijo.

Ian Lucas está en Estados Unidos , cubriendo el Mundial 2026 junto con Marley y el conductor de Telefe lo mandó al frente, por lo que él decidió blanquearlo. De todos modos, Gustavito al hablar sobre nuevo romance del ganador de MasterChef Celebrity despertó la polémica.

Santiago Sposato reveló, en el programa Primicias Ya, que Ian Lucas conoció a Renata Mónaco en Punta del Este, a fines de 2025. En esa época, Evangelina Anderson estaba en Uruguay y habría intentado encontrarse con él después de su cruce en MasterChef Celebrity , pero él la evitó. Por eso, comenzaron las dudas.

Qué contó Gustavito sobre el romance de Ian Lucas

Gustavito, el líder de Los Tulipanes habló con Marina Calabró y Luis Ventura sobre la nueva relación de su hijo y contó algunas intimidades. "Lo de las fechas no me termina de cerrar porque es un pibe muy leal", expresó el papá de Ian Lucas.

"Él está muy contento. Lo de las fechas no me termina de cerrar porque es un pibe muy leal, cuando se pone con alguien es porque ya cortó con la persona anterior. Trajo una sola novia a casa", explicó.

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De todos modos, Gustavito insistió en que su hijo no tuvo una relación formal con Evangelina Anderson y él se refería a la exnovia de Ian Lucas, otra influencer con la que terminó poco antes de comenzar MasterChef Celebrity.