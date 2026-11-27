Un incendio provocó serios daños en un local de telas en la localidad de Ingeniero Budge . Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora trabajaron en el lugar.

El siniestro ocurrió en la esquina de las calles Cosquín y Camino de la Ribera Sur , a pocos metros de Puente La Noria. Según informaron fuentes oficiales a La Unión , en este lugar había un local donde se fabricaban y almacenaban telas.

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Por causas que se investigan, el espacio comenzó a incendiarse en horas de la tarde. Desde el interior salía una gran cantidad de humo, con el local cerrado. La situación alertó a los vecinos de la zona y en minutos se desplegó un amplio operativo de asistencia.

Tras el llamado de emergencia, acudieron al lugar dos dotaciones de los Bomberos de Lomas , con apoyo de personal de Defensa Civil , una ambulancia del servicio 107 de SEC Lomas y efectivos policiales de la jurisdicción.

Los bomberos se encontraron con el local cerrado y tuvieron que forzar la persiana para poder ingresar, ventilar el lugar y controlar las llamas. Colocaron una varilla que sostuviera la persiana con el fin de que pudieran trabajar sin molestias.

Bomberos de Lomas y Defensa Civil en el lugar del incendio.

Si bien los bomberos lograron apagar el incendio con rapidez, el avance del fuego dejó importantes daños materiales, ya que había demasiados elementos que ayudaron a propagar las llamas.

A pesar de la magnitud del episodio, no hubo que lamentar víctimas ni personas heridas, según precisaron las fuentes consultadas por este medio.