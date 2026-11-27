La Plaza Colón de Temperley fue escenario de una jornada de "artes y oficios" organizada por un grupo de vecinos como propuesta donde se comparte música, arte, feria y tiene, como epicentro, la horneada de piezas de cerámica de forma comunitaria.

Candela Adam, especialista en trabajo escultórico cerámico, impulsa la iniciativa y destacó el valor de recuperar los espacios públicos como lugares de encuentro, aprendizaje y construcción colectiva. "Nos reunimos alrededor del fuego para compartir una jornada de cerámica, conocer técnicas ancestrales y participar de un proceso de creación colectiva", destacó.

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Se trató de la tercera edición de la Jornada de Artes y Oficios, organizada por Candela, quien ya había impulsado dos encuentros anteriores en la Plaza Carola Lorenzini, de Temperley Este.

En esta oportunidad, la propuesta estuvo centrada en una técnica de horneado que permitió mostrar parte de un proceso milenario. Entre los estilos trabajados se destacó el negro y blanco, con la técnica del esgrafiado, que consiste en realizar pequeñas hendiduras sobre la pieza para luego rellenarlas con otro material y generar un acabado particular, dentro de las tradiciones cerámicas precolombinas americanas.

Pero la iniciativa va más allá de la producción de piezas. Para Adam, el sentido principal es recuperar los espacios públicos como ámbitos de encuentro y participación. “El concepto general es volver a habitar los espacios públicos para encontrarnos, para recordarnos”, explicó.

Los peques participaron del proceso completo, desde el armado de la pieza hasta su finalización.

“El concepto general es volver a habitar los espacios públicos para encontrarnos, para recordarnos”, explicó Candela.

El proceso como aprendizaje significativo

La experiencia también pone en primer plano el valor del trabajo compartido. Desde la preparación de los materiales hasta el armado del horno y la cocción, cada instancia requiere dedicación y colaboración. “Cuando uno lo hace de forma compartida, el trabajo siempre se vuelve más liviano. Y sobre todo es ahí donde uno aprende: compartiendo un mismo proceso, habitándolo, cuidándose y desafiándose al mismo tiempo”, señaló.

La jornada contó con la colaboración de amigos y compañeros de Candela vinculados a la actividad cerámica, además del acompañamiento del Municipio y la Agencia de Cultura, que brindaron asistencia y recursos para desarrollar la propuesta de manera cuidada en un espacio público.

Los vecinos aportaron sus materiales y el Municipio colaboró en el traslado de los mismos.

Participaron artistas y emprendedores en una jornada que tuvo como epicentro el encuentro y la horneada social.

Candela Adam estuvo al frente del sector de cerámica y al finalizar la jornada se sortearon las piezas.

Adam también destacó la importancia de acercar estos conocimientos a quienes no necesariamente tienen experiencia en la disciplina. Si bien existen espacios de formación académica, considera que este tipo de encuentros tiene una particularidad: son abiertos, gratuitos y tienen una impronta barrial.

La ceramista, que se formó en la Escuela Municipal de Cerámica de Lomas de Zamora y lleva adelante el Taller Alkimia (@talleralkimia), busca integrar en sus propuestas las dimensiones artísticas, científicas y sociales de esta práctica.

“El fuego, a nivel humano y evolutivo, nos cambió como sociedad. Nos otorgó un montón de posibilidades y herramientas”, sostuvo.

El aprendizaje también sucede fuera de las instituciones, en el encuentro con otros y en la posibilidad de compartir una experiencia. “Es una forma de recordarnos que el aprendizaje no se encuentra solamente en las escuelas, sino también en el día a día, en el compartir, en relacionarnos y vincularnos”, sostuvo.

Se montó un horno y se hizo un pozo donde se cocinaron las piezas.