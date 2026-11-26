Dolor por el fallecimiento de Luis Quigley, querido tapicero de Temperley.

La comunidad de Temperley comunicó el fallecimiento de Luis Quigley, querido un comerciante de la localidad. Estuvo al frente de la tapicería "78", ubicada sobre 25 de Mayo 25, en Temperley Oeste.

El secretario del Centro de Jubilados y Pensionados de Temperley Oeste y amigo de Luis, Sergio González, comunicó el fallecimiento del vecino de 67 años.

"Todos decíamos de 'Luisito'. Con él recuperamos el lugar donde funciona el centro de jubilados y fue un militante reconocido en Almirante Brown, por sus luchas y conquistas de décadas pasadas", destacó Sergio, que también es integrante de la Cámara de Comercio de Temperley, algo que compartía con Quigley.

Luis Quigley inauguró la tapicería en 1978 y era muy apreciado por sus vecinos y comerciantes. "Fue un hombre de palabra justa, serena y comprometida; de sonrisa fácil, trato cordial y una permanente disposición para construir junto a los demás", señalaron desde el Centro de Jubilados.

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