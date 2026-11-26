En el Parque Finky de Turdera con más de 100 puestos, los vecinos se van a encontrar con una feria con temática de Navidad.

Con una edición especial, los emprendedores de Meraki van a desembarcar en el Parque Finky con cientos de puestos para adquirir los regalos para la Navidad . Es la primera vez que van a presentar la feria temática en el parque ya que Meraki está instalada en la Plaza San Martín de Turdera de la que no se van a ir, aclararon.

"Será una nueva edición de nuestra feria de emprendedores. En esta oportunidad, además, damos inicio a nuestras ferias navideñas, por lo que el parque va a estar ambientado con decoración navideña para que los vecinos puedan disfrutar de una propuesta especial y comenzar a vivir el espíritu de las fiestas", explicó una de las fundadoras de Meraki, Sofía Terra que junto a Micaela Franchini crearon esta feria que está más que instalada en Turdera.

Meraki es un espacio que nació con el objetivo de acompañar, impulsar y dar visibilidad a los emprendedores locales, generando oportunidades para que puedan mostrar sus productos, conectar con nuevos clientes y hacer crecer sus proyectos.

Los vecinos que se acerquen al Parque Finky este domingo se van a encontrar no sólo con más de 100 puestos de emprendimientos, también van a poder recorrer un espacio decorado especialmente para la Navidad.

Como siempre, habrá una gran variedad de propuestas: indumentaria, accesorios, decoración, artesanías, gastronomía y mucho más. "La idea es que quienes nos visiten puedan recorrer, descubrir cosas nuevas, encontrar opciones para todos los gustos y disfrutar de una tarde diferente en familia", detalló Terra que también es emprendedora junto a su socia y ambas entienden más que nadie lo que cuesta potenciar un proyecto propio, por eso se dedican a convocar personas que quieran ser parte de Meraki.

Pero, aclararon que la Plaza San Martín no la abandonan ya que todos los viernes y sábados están allí en la intersección de Suipacha y Zapiola, Turdera. "Lo de Finky lo hacemos en fechas especiales, estamos yendo una vez al mes y es la primera vez que nos presentamos con la edición Navidad. También realizamos ferias en distintos espacios", apuntó.

"Para nosotras, Meraki es mucho más que una feria: es un espacio de encuentro, de oportunidades y de apoyo al trabajo de tantos emprendedores de nuestra zona", aseguraron las creadores de la expo que ha crecido exponencialmente en estos años y añadieron que "nos pone muy contentas poder llevar nuevamente nuestra propuesta al Parque Finky y seguir creciendo junto a quienes nos acompañan en cada fecha".

Los detalles de la feria en Finky

Los que quieran acompañar a los emprendedores de Meraki, deben acercarse este domingo a partir de las 16.30 para disfrutar de una tarde llena de opciones, regalos y toda la magia de la Navidad. La jornada se extenderá hasta las 21, según advirtieron.

"Será una feria con ambientación navideña, ideal para empezar a vivir las fiestas, recorrer, descubrir nuevos emprendimientos y encontrar esos regalitos tan especiales y a muy buenos precios", destacaron.

Para ser parte de las ferias Meraki hay que comunicarse a través del número de WhatsApp al 1170848197 o enviar mensaje directo (DM) para consultar toda la información a través de la cuenta de Instagram, @meraki.expoemprendedores