Será un hecho histórico: por primera vez se brinda un recital en una de las casas más históricas y centenarias de Turdera.

Un hecho histórico tendrá lugar el sábado 12 de diciembre en la Villa San Pablo de Turdera. Por primera vez se desarrollará un recital en el parque de la casa ubicada en Avenida 9 de Julio 440. Allí se presentará uno de los artistas más destacados del momento: Javier Parisi reconocido como el John Lennon argentino.

Las puertas de la reconocida quinta centenaria construida por Don Riziero Preti , el fundador de Turdera, abrirá sus puertas para que los vecinos puedan disfrutar de un show musical de primer nivel en el marco de un espacio lleno de verde y con tanta historia. Las entradas están a la venta para vivir una previa de Navidad diferente.

Los herederos de Preti siguen trabajando para mantener en estado la, también reconocida como Quinta de los Leones. Realizan ferias de antigüedades, eventos para que los vecinos puedan recorrer parte de la casa, pero será la primera vez que se presentará un espectáculo de tal magnitud, con escenario, luces y todo lo necesario para que el artista y el público se sientan a gusto.

Con el objetivo de presentar una noche inolvidable es que se comenzó a gestar este recital que será único e irrepetible y con el fin de seguir juntando fondos para la puesta en valor de la quinta que tiene 14 cuartos y una extensión de hectáreas para recorrer. Además, la casona está en una ubicación fácil de llegar.

En el escenario que se va a instalar especialmente para la ocasión, va a estar el artista oriundo de Lanús, Javier Parisi, junto a su Evolution Band y según contaron los herederos y organizadores de este evento lo eligieron para que el Lennon argentino convierta al espacio en un regalo para los asistentes. "Queremos que nos regale una noche mágica, llena de música, recuerdos y emociones", compartieron.

Los que asistan se van a encontrar con un espectáculo lleno de canciones que marcaron generaciones, en el marco del parque de la legendaria residencia de 1910.

Un recital que quedará en la historia

Para que el recital del 12 de diciembre quede en la historia, decidieron que se grabe de principio a fin para que luego los que vayan puedan revivirlo. "Es la primera vez que la Villa San Pablo abrirá su parque a un gran espectáculo musical y por eso queremos que no sólo quede en la memoria, también quedará grabado en video", detallaron desde la organización y agregaron que este recital será el primer capítulo de la historia musical de Villa San Pablo.

Los detalles del show y como adquirir las entradas

Los que asistan se van a encontrar con la música de los Beatles, el espíritu de Lennon y la magia de Villa San Pablo. El show está pautado para que se inicie a las 21.30, pero a las 20.30 ya estarán abiertas las puertas de la quinta.

El escenario estará en el parque delantero de la casona y habrá sillas sin numerar, por lo que se podrá acceder a ellas de acuerdo al orden de llegada.

Durante todo el recital se venderán bebidas y comidas rápidas y en caso de mal tiempo, el show se pasa al día siguiente, es decir al domingo 13 de diciembre.

Para adquirir las entradas que tienen un valor de $30 mil hay que ingresar al siguiente link: https://www.passline.com/eventos/javier-parisi-con-la-evolution-band-concierto