Serán tres días seguidos en que los vecinos podrán entrar a la mítica Villa San Pablo de Turdera.

La Villa San Pablo prepara la segunda "maratón" de días para que más vecinos puedan conocer una de las casas históricas y centenarias de Turdera . En esta oportunidad serán tres jornadas para entrar y recorrer la reconocida quinta de Los Leones y de esta manera colaborar para la puesta en valor del lugar que es parte del patrimonio lomense.

Poder entrar a la historia viva de la casa que construyó hace más de 100 años Don Riziero Preti , el fundador de Turdera es una alternativa para no dejar pasar. Se trata de una casona con 14 cuartos y una extensión de hectáreas para recorrer y en una ubicación fácil de llegar ya que está sobre la Avenida 9 de Julio 440, Turdera.

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Además, dentro de la quinta se podrán adquirir piezas únicas, desde libros, antigüedades y hasta más de 1500 vinilos. Por eso, este viernes, sábado y domingo en el horario de 14 hasta las 19.30 , la Villa San Pablo abrirá sus puertas.

Aprovechando el segundo fin de semana largo de noviembre, la villa se suma a seguir contando historia que está plasmada dentro de casa rincón de la mítica casa. La casona custodiada por dos leones blancos quiere volver a encender su magia con una maratón cultural imperdible.

Pero, los que se acerquen deben tener en cuenta que podrán recorrer un verdadero museo de tesoros porque estarán a disposición más de 2500 libros, entre obras de autores consagrados y ejemplares difíciles de conseguir.

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También, para los fanáticos de la música y sobre todo los coleccionistas podrán elegir entre muchísimos vinilos de todos los géneros musicales, desde el jazz más sofisticado hasta el folklore de nuestras raíces. Por último y como siempre sucede en cada apertura de la casa estará disponible una asombrosa colección de objetos de arte, pinturas y cuadros para observar y admirar.

"No se pierdan la oportunidad de caminar por los mismos pasillos donde nació la historia de nuestra querida ciudad de Turdera", comentaron los herederos de Preti que quieren mantener intacta la Villa San Pablo.

Mirá algunas de las fotos de la primera maratón:

Un recorrido por la historia viva.

Libros, vinilos y antigüedades en un mismo lugar.

Para recorrer con la familia.