En la Reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora crearon el Bosque de la Soberanía Nacional , un nuevo espacio con árboles nativos que simbolizan el compromiso con la defensa de nuestro territorio. Allí homenajearon a vecinos que fueron tripulantes del submarino ARA San Juan .

En conmemoración de un nuevo aniversario de la Vuelta de Obligado y a nueve años del hundimiento del ARA San Juan, el Municipio organizó una plantación de 50 árboles nativos en la Reserva para darle vida al Bosque de la Soberanía Nacional. En reconocimiento a su memoria y compromiso con la Patria , dos de los árboles llevan el nombre de Enrique Castillo y Jorge Monzón , vecinos de Lomas y tripulantes del submarino que desapareció el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur con 44 marinos a bordo.

Los familiares de los tripulantes estuvieron en la plantación e inauguración de este nuevo espacio para fortalecer la memoria y el cuidado del ambiente . La jornada también contó con la presencia de la secretaria general del Municipio, Aldana Scillama, y el presidente del Concejo Deliberante, Diego Cordera.

La Reserva Natural Santa Catalina es un refugio natural donde se llevan adelante diferentes acciones para la conservación de la biodiversidad , la educación ambiental y la investigación científica . El predio de 720 hectáreas tiene bosques, un humedal y más de 2 mil especies de seres vivos entre flora y fauna autóctona .

En 2021 se creó el Bosque de la Memoria para recordar a las personas desaparecidas durante la última dictadura militar en el marco de la adhesión del Municipio a la campaña nacional Plantamos Memoria impulsada por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y organismos de Derechos Humanos.

Los vecinos de Lomas que eran tripulantes del ARA San Juan

Oriundo de Lamadrid, Enrique Castillo pertenecía a la parte de Inteligencia de la Armada Argentina. En 2012 estuvo en la Antártida y después se mudó a Mar del Plata. Estaba casado con Anabela Aguirre y tenía una pequeña hija. Sobre la calle Newton, la familia realizó un mural para recordar al tripulantes desaparecido en 2017.

Mientras que Jorge Monzón era vecino de Llavallol y egresado de la Secundaria N°3 de Turdera. Luego ingresó a la Armada en Buenos Aires, donde se recibió con honores. A los 25 años se mudó a Mar del Plata y durante varios hizo viajes por distintos puntos del país como Ushuaia y la Antártida. Años más tarde conoció a Elsa González, su esposa, formó una familia y tuvo dos hijos.