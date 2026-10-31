sábado 31 de octubre de 2026
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31 de octubre de 2026
Distinción.

Lomas: declaran de Interés Municipal un libro sobre la Reserva Santa Catalina

La obra fue escrita por el historiador lomense Hugo Bento y recorre la riqueza ambiental, la historia y el patrimonio cultural del pulmón verde de Lomas.

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Con un lenguaje didáctico, testimonios de especialistas en medio ambiente y fotografías, la publicación pone en valor las cualidades ambientales de la Reserva Municipal Santa Catalina. A través de sus páginas, recorre su flora, fauna, historia y los servicios ambientales que brinda este espacio natural.

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A trav&eacute;s de sus p&aacute;ginas, recorre su flora, fauna, historia y los servicios ambientales que brinda este espacio natural.

A través de sus páginas, recorre su flora, fauna, historia y los servicios ambientales que brinda este espacio natural.

Hugo Bento, el autor del libro, agradeci&oacute; el reconocimiento.

Hugo Bento, el autor del libro, agradeció el reconocimiento.

Un rincón único en Lomas de Zamora

Uno de los aspectos que aborda el libro es el origen de la Reserva, que se remonta a fines de la década de 1990. En ese proceso tuvo un papel fundamental un movimiento comunitario integrado por vecinos, pintores paisajistas, periodistas y artistas locales, que se organizó para reclamar el cuidado y la preservación del lugar.

Entre las curiosidades que destaca la obra se encuentra el viaje migratorio de las golondrinas que llegan cada año a Santa Catalina desde California, Estados Unidos. Estas aves realizan un recorrido de aproximadamente 30 días hacia el hemisferio sur en busca de climas más cálidos.

El libro también dedica un espacio al patrimonio ferroviario de la zona, con especial atención a la histórica estación Santa Catalina, inaugurada en 1886 y declarada Monumento Histórico Municipal.

Asimismo, uno de sus capítulos reconstruye la historia de la Colonia Escocesa de Santa Catalina, un emprendimiento agropecuario que funcionó hace aproximadamente 200 años en el predio y reunió a inmigrantes escoceses y labradores nativos. Aquella experiencia dejó su huella en la historia productiva del país: entre sus principales logros se destaca la elaboración de la primera manteca que se consumió en Argentina.

El concejal de Fuerza Patria Jos&eacute; Mar&iacute;a Vi&ntilde;ales le entreg&oacute; la distinci&oacute;n a Bento.&nbsp;

El concejal de Fuerza Patria José María Viñales le entregó la distinción a Bento.

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