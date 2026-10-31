Lomas: declaran de Interés Municipal un libro sobre la Reserva Santa Catalina

El Concejo Deliberante de Lomas declaró de Interés Municipal el libro "Reserva Natural Municipal Santa Catalina, el bosque encantado de Lomas de Zamora", del escritor e historiador lomense Hugo Bento.

Con un lenguaje didáctico, testimonios de especialistas en medio ambiente y fotografías, la publicación pone en valor las cualidades ambientales de la Reserva Municipal Santa Catalina. A través de sus páginas, recorre su flora, fauna, historia y los servicios ambientales que brinda este espacio natural.

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Uno de los aspectos que aborda el libro es el origen de la Reserva, que se remonta a fines de la década de 1990. En ese proceso tuvo un papel fundamental un movimiento comunitario integrado por vecinos, pintores paisajistas, periodistas y artistas locales, que se organizó para reclamar el cuidado y la preservación del lugar.

A través de sus páginas, recorre su flora, fauna, historia y los servicios ambientales que brinda este espacio natural.

Entre las curiosidades que destaca la obra se encuentra el viaje migratorio de las golondrinas que llegan cada año a Santa Catalina desde California, Estados Unidos. Estas aves realizan un recorrido de aproximadamente 30 días hacia el hemisferio sur en busca de climas más cálidos.

El libro también dedica un espacio al patrimonio ferroviario de la zona, con especial atención a la histórica estación Santa Catalina, inaugurada en 1886 y declarada Monumento Histórico Municipal.

Asimismo, uno de sus capítulos reconstruye la historia de la Colonia Escocesa de Santa Catalina, un emprendimiento agropecuario que funcionó hace aproximadamente 200 años en el predio y reunió a inmigrantes escoceses y labradores nativos. Aquella experiencia dejó su huella en la historia productiva del país: entre sus principales logros se destaca la elaboración de la primera manteca que se consumió en Argentina.