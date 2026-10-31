La inesperada reacción del marido de La China Ansa ante los rumores con Pablo Migliore

La China Ansa contó cómo reaccionó su marido al rumor de infidelidad con Pablo Migliore.

La China Ansa habló sobre los rumores de una supuesta infidelidad con Pablo Migliore, su compañero en MasterChef Celebrity, y contó cómo reaccionó su marido, Diego Mendoza. En una entrevista con SQP, la periodista aseguró que él la apoyó desde el primer momento y que tomó la situación con más tranquilidad que ella.

La conductora respondió a la consulta de Nico Peralta sobre si su esposo le había pedido que dejara el reality culinario a raíz de las versiones que circularon. “Mi marido lo único que piensa es: 'Ajá, perfecto, ¿cómo estás cocinando? ¿Cuántos balcones metiste?'. Él me recontra banca, entiende todo de los medios, no se le escapa nada, no es ningún boludo”, afirmó.

Además, reconoció que Diego Mendoza tuvo una reacción más serena que la suya cuando comenzaron a circular los comentarios sobre un supuesto acercamiento con el exarquero. “Con lo de Migliore, el que mejor se tomó la situación fue él, mejor que yo”, admitió la periodista.

La respuesta de la China Ansa a las versiones de Nora Colosimo Los rumores sobre la China Ansa y Pablo Migliore surgieron a partir de comentarios de Nora Colosimo, madre de Wanda Nara. La polémica también tuvo repercusiones en la vida personal de la conductora, que decidió salir a responder públicamente.

Durante su participación en SQP, la China Ansa cuestionó los dichos de Colosimo y expresó su deseo de conocer las supuestas pruebas que respaldarían las versiones. “Me muero por ver las pruebas que dice Nora”, lanzó. La periodista también había manifestado su malestar por quedar involucrada en las especulaciones. “Me cagó la vida. Cuando leo que estaba hablando de mí con un enigmático en el que yo era la única que cumplía los requisitos”, había expresado.

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